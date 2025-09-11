  1. بین الملل
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۵۰

لهستان خواستار جلسه فوری شورای امنیت درباره نقض حریم هوایی کشورش شد

نماینده لهستان از شورای امنیت خواست که در خصوص ورود پهپادهای روسی به خاک این کشور تشکیل جلسه فوری دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نماینده دائم لهستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست تا نشستی اضطراری درباره نقض مکرر حریم هوایی کشورش از سوی روسیه و بلاروس تشکیل دهد.

وی با ادعای اینکه ورود پهپادها و تجهیزات نظامی روسی به آسمان لهستان یک تحول خطرناک در مسیر تشدید تجاوزات مسکو به‌شمار می‌رود؛ هشدار داد: «این اقدام، منطقه را بیش از پیش به سمت گرداب یک درگیری گسترده‌تر سوق می‌دهد.»

در همین زمینه، منابع دیپلماتیک به خبرگزاری «رویترز» اعلام کردند که پنج کشور عضو شورای امنیت خواستار برگزاری نشست این شورا در روز جمعه به‌منظور بررسی نقض حریم هوایی لهستان توسط روسیه شده‌اند.

این منابع به نام این کشورها اشاره‌ای نکرده اند.

