۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

واکنش ترامپ به ورود پهپادهای روسی به آسمان لهستان

رئیس جمهور آمریکا به ورود پهپادهای روسی به آسمان لهستان واکنش نشان داد و آن را اقدامی اشتباه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان واکنش نشان داد.

وی به خبرنگاران گفت که ورود پهپادهای روسی به آسمان لهستان به عنوان یکی از کشورهای عضو ناتو، شاید اشتباه بود.

ترامپ هنگام ترک کاخ سفید به خبرنگاران گفت: شاید اشتباه بوده، اما در هر صورت، من از هیچ چیز در مورد این وضعیت راضی نیستم، امیدوارم که این وضعیت تمام شود.

گفتنی است که لهستان صبح چهارشنبه دهم سپتامبر (۱۹ شهریور) از سرنگونی چندین پهپاد روسی که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، خبر داد. ورشو اعلام کرد این اقدام متجاوزانه با حمایت متحدان ناتو دفع و بقایای ۱۶ پهپاد بدون سرنشین در نقاط مختلف این کشور پیدا شده است.

روسیه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. یک دیپلمات ارشد روس در لهستان اعلام کرده بود این پهپادها از سمت اوکراین وارد حریم هوایی لهستان شده‌اند.

وزارت دفاع روسیه نیز بیان کرده بود که پهپادهای این کشور در حال انجام حمله‌ای گسترده به تأسیسات نظامی در غرب اوکراین بوده‌اند، اما هیچ هدفی در خاک لهستان در دستور حمله نبوده است.

