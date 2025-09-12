  1. بین الملل
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

واکنش ورشو به اظهارنظر ترامپ درباره ورود پهپادهای روسی به آسمان لهستان

اظهارنظر رئیس جمهور آمریکا درباره ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان واکنش ورشو را به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، لهستان به اظهارنظر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره ورود پهپادی روسی به حریم هوایی این کشور اروپایی و اینکه احتمالا از روی اشتباه بوده است، واکنش نشان داد.

ورشو به شدت به این اظهارات پاسخ داد و آنرا از روی اشتباه ندانست.

دونالد تاسک نخست وزیر لهستان در شبکه ایکس در واکنش به این اظهارات ترامپ نوشت: ما همین دوست داشتیم که اینگونه بود و ورود پهپادهای روسی به آسمان کشور ما از روی اشتباه بود اما می دانیم که این طور نیست.

رادوسواف سیکورسکی وزیر خارجه لهستان نیز در واکنش مستقیم به اظهارات ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت: نه، این یک اشتباه نبود.

مقام‌های لهستانی و دیگر کشورهای اروپایی تأکید کرده‌اند که این پهپادها نه‌تنها مدت‌زمان طولانی در آسمان این کشور حضور داشتند، بلکه تا عمق ۳۰۰ مایلی داخل خاک لهستان نفوذ کردند.

کشورهای اروپایی از جمله جمهوری چک و هلند تصمیم گرفته‌اند سفرای روسیه را به وزارت خارجه خود فرا بخوانند.

در همین حال، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه نیز در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که سه جنگنده رافال برای «کمک به حفاظت از حریم هوایی لهستان و جناح شرقی ناتو» اعزام خواهد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که ممکن است ورود پهپادهای روسیه به لهستان اشتباه بوده باشد. او افزود: از هیچ چیزی در این ماجرا خوشحال نیستم، اما امیدوارم که این وضعیت به پایان برسد.

