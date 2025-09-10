واکنش ناتو به حمله پهپادی به لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارک روته دبیر کل ناتو اعلام کرد: از وجب به وجب کشورهای ناتو دفاع خواهیم کرد و توان نظامی مان را توسعه خواهیم داد و حامی اوکراین در جنگش علیه روسیه هستیم.

وی افزود: ما حامی لهستان هستیم و اقدامات روسیه در نقض حریم هوایی آن را محکوم می کنیم.

دبیر کل ناتو گفت: به پوتین می گوییم که جنگ را متوقف کن.

گفتنی است که لهستان بامداد چهارشنبه ۱۹ شهریور چند پهپاد را که در جریان حمله گسترده روسیه به غرب اوکراین وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، سرنگون کرد. این کشور عضو ناتو این اقدام را «عملی خصمانه» خواند؛ رخدادی که نخستین بار در طول جنگ است که یکی از اعضای این ائتلاف اقدام به شلیک می‌کند. دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان، گفت که حریم هوایی کشورش با شمار زیادی از پهپادهای روسی نقض شد و آن‌هایی که تهدید مستقیم به شمار می‌آمدند سرنگون شدند.

یک سخنگوی ناتو نیز اعلام کرد مارک روته، دبیرکل ناتو، در تماس با مقام‌های لهستانی است و این ائتلاف به طور نزدیک با ورشو در حال مشورت است.