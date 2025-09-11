به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدتقی نادعلیزاده شامگاه چهارشنبه در اولین همایش بزرگ قرآنی «ابرار» که در مصلای بزرگ آیتالله جباری بهشهر برگزار شد، اظهار کرد: قرآن برنامهای کامل برای سعادت انسانها در تمام عرصههای فردی و اجتماعی است و باید با تمسک به آن راه رستگاری را پیدا کنیم.
وی افزود: برگزاری چنین برنامههایی زمینهساز همگرایی فعالان قرآنی و ترویج معارف وحیانی در سطح جامعه است و با بهرهمندی از برکات قرآن میتوان مسیر زندگی قرآنی را دنبال کرد.
امام جمعه بهشهر با تأکید بر ضرورت سبک زندگی قرآنی، خاطرنشان کرد: صرفاً حفظ و تلاوت قرآن کافی نیست، بلکه باید سبک زندگی ما در همه شئون بر اساس تعالیم قرآن شکل گیرد تا جامعهای قرآنی داشته باشیم.
اهمیت جریان سازی قرآنی
در ادامه این مراسم، محمدحسن برفامی مسئول مهد قرآن کریم مازندران نیز با اشاره به اهمیت جریانسازی قرآنی در جامعه گفت: در این همایش تلاش شد تا اثرگذاران قرآنی شهرستان که طی سالهای طولانی در خدمت قرآن بودهاند به جامعه معرفی شوند و قرآن از مهجوریت خارج شود.
وی افزود: این رویداد بزرگ با حضور مهمانان بینالمللی و کشوری، حافظان، قاریان، پژوهشگران، هنرمندان، پیشکسوتان و خادمان قرآنی در بهشهر برگزار شد و از فعالان در بخشهای مختلف تجلیل به عمل آمد.
برفامی اظهار امیدواری کرد: برگزاری مستمر همایش قرآنی «ابرار» در سالهای آینده، زمینهساز بسط و گسترش فعالیتهای قرآنی در جامعه و نهادینه شدن فرهنگ قرآن در زندگی روزمره مردم شود.
