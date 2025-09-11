اخاذی با ترفند مأمور قلابی به دستگیری سه متهم در شیروان ختم شد

سرهنگ جواد زرهرن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه افرادی با معرفی خود به عنوان مأمور، اقدام به اخاذی و سرقت تلفن همراه وی کرده‌اند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شیروان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بررسی سرنخ‌های موجود و با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی سه متهم شدند و با هماهنگی قضائی، هر سه نفر دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

سرپرست انتظامی شیروان به شهروندان توصیه کرد: هنگام مراجعه مأموران هر ارگان دولتی، حتماً کارت شناسایی و حکم مأموریت آن‌ها را بررسی کرده و در صورت هرگونه ابهام، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.