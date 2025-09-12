کلاهبرداری با پیامک جعلی ابلاغ قضائی در خراسان شمالی ناکام ماند

سرهنگ یوسف شاکری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان بجنوردی مبنی بر دریافت پیامکی با عنوان ابلاغیه قضائی و ورود به لینکی که در آن درج شده بود، اطلاعات بانکی وی سرقت و تمامی موجودی حسابش برداشت شد.
وی افزود: با پیگیریهای فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا، متهم این پرونده شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی، وجه برداشتشده به حساب شاکی بازگردانده شد و پرونده با رضایت وی مختومه شد.
سرهنگ شاکری با هشدار نسبت به شیوههای رایج کلاهبرداری اینترنتی تصریح کرد: شهروندان هرگز نباید روی لینکهای ناشناس و مشکوک که با عناوینی مانند ابلاغیه قضائی، یارانه، بسته حمایتی یا برنده شدن در قرعهکشی ارسال میشوند کلیک کنند؛ چراکه این پیامها ابزاری برای سرقت اطلاعات بانکی و خالی کردن حساب هستند.
