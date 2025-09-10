سرعت غیرمجاز پژو در «راز» یک کشته و دو مصدوم برجا گذاشت

سرهنگ حسین جان‌پرور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راننده ۲۴ ساله یک دستگاه پژو ۴۰۵ به علت سرعت غیرمجاز و عدم توانایی در کنترل خودرو با عابر پیاده ۶۷ ساله که در حال عبور از عرض خیابان بود برخورد کرد.

وی افزود: پس از این برخورد، خودرو از مسیر منحرف و با یک دستگاه موتورسیکلت در لاین مخالف نیز تصادف کرد که در نتیجه این حادثه، عابر پیاده جان باخت و سرنشینان موتورسیکلت به شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

جانشین پلیس راهور خراسان شمالی بیان کرد: بررسی‌های اولیه پلیس نشان می‌دهد، عدم کنترل وسیله نقلیه و تخطی از سرعت مطمئنه علت اصلی وقوع این حادثه مرگبار بوده است.