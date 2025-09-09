گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ محمد روهنا اظهار کرد: پس از اعلام مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر فقدان سه کودک خردسال در سطح اسفراین موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران گشت کلانتری ۱۱ قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات انتظامی و گشتزنی هدفمند، موفق شدند سه کودک خردسال را بدون هیچگونه آسیبی بیابند و آنها را به خانوادههایشان بازگردانند.
فرمانده انتظامی خراسان شمالی تصریح کرد: خانوادهها با قدردانی از تلاشها و مسئولیتپذیری پلیس، از یافتن فرزندانشان ابراز خوشحالی کردند.
وی همچنین از والدین خواست تا مراقبت بیشتری از کودکان در محیطهای خارج از خانه و اماکن شلوغ داشته باشند و در مواقع اضطراری از کمک پلیس بهره ببرند.
