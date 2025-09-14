  1. استانها
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

مرد فاروجی در استخر کشاورزی جان باخت

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از فوت مرد ۴۶ ساله به علت غرق‌شدگی در استخر کشاورزی خبر داد.

سرگرد حجت‌الله عطایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روز گذشته در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن همسرش در استخر کشاورزی، بلافاصله مأموران کلانتری به همراه نیروهای اورژانس و آتش‌نشانی در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌ها مشخص شد مردی ۴۶ ساله از اهالی فاروج به علت لغزندگی استخر و نداشتن مهارت شنا، دچار غرق‌شدگی شده و جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی فاروج ببیان کرد: با هماهنگی انجام‌شده، مأموران پلیس آگاهی نیز در محل حاضر و جسد فرد متوفی برای بررسی‌های قانونی به پزشکی قانونی شهرستان منتقل شد.

