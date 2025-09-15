  1. استانها
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

۶۰ کیسه برنج قاچاق در راز و جرگلان کشف شد

بجنورد- سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان راز و جرگلان از کشف ۶۰ کیسه برنج قاچاق و توقیف یک دستگاه خودرو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین جان‌پرور اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر حمل برنج قاچاق توسط یک دستگاه خودروی سواری پراید واقع در دو راهی راز، موضوع بلافاصله در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ شهر راز پس از حضور در محل و شناسایی خودرو، آن را متوقف کرده و در بازرسی ۶۰ کیسه برنج ۱۰ کیلویی قاچاق به ارزش بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط کردند.

سرهنگ جان‌پرور تصریح کرد: در این عملیات یک قاچاقچی دستگیر و خودروی وی توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

