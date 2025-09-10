قاچاقچی تریاک در آشخانه بازداشت شد

سرهنگ عیسی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یکی از عناصر اصلی توزیع و قاچاق مواد مخدر در شهر آشخانه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از اخذ مجوز قضایی و بازرسی از منزل متهم، موفق به کشف یک کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و یک دستگاه فلزیاب شدند و متهم نیز در این عملیات دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی مانه و سملقان با تأکید بر تداوم مبارزه بی‌امان با سوداگران مرگ خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.