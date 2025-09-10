کشف ۱۶ تن کود شیمیایی قاچاق در بجنورد

گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبرگزاری پلیس سرهنگ مهدی حصاری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر تردد یک دستگاه کامیون حامل محموله قاچاق، بررسی موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترلی، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون ولوو در محورهای مواصلاتی بجنورد شدند که در بازرسی از آن ۳۲۷ کیسه کود شیمیایی اوره قاچاق به وزن ۱۶ تن کشف شد.

سرهنگ حصاری با بیان اینکه ارزش ریالی محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان، بیش از ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ به ستاد خبری پلیس گزارش دهند.