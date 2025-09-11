محورهای رایزنی ماکرون با ترامپ و امیر قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در پیامی‌هایی در رسانه اجتماعی خود در «ایکس» اعلام کرد که با «دونالد ترامپ» و امیر قطر درباره تحولات غرب آسیا و اروپا به صورت تلفنی گفتگو کرده است.

رئیس جمهور فرانسه در این خصوص نوشت: تماس تلفنی خوبی با ترامپ داشتم. درباره تحولات نگران کننده در جنگ روسیه و اوکراین به ویژه پس از نفوذ پهپادهای مسکو به لهستان رایزنی کردیم. ما همچنین نگرانی‌های خود را در مورد وضعیت خاورمیانه (غرب آسیا) پس از حملات اسرائیل به قطر، با یکدیگر در میان گذاشتیم. همکاری نزدیک بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در هر یک از این موارد بسیار مهم است. ما می‌توانیم با هم سهم تعیین‌کننده‌ای در صلح و امنیت داشته باشیم!

«امانوئل ماکرون» در پیام دیگری در ایکس در خصوص رایزنی با «شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی» امیر قطر اضافه کرد: به او گفتم که این حملات (حمله صهیونیست‌های اشغالگر به دوحه) غیرقابل قبول است و من آن را محکوم می‌کنم. همچنین بر تعهد فرانسه به حاکمیت و امنیت قطر تاکید کردم.