گفت‌وگوی تلفنی بن‌سلمان و ماکرون درباره تحولات منطقه

ولیعهد عربستان سعودی و رئیس جمهور فرانسه در گفت‌وگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بن سلمان و امانوئل ماکرون در این تماس تلفنی درباره همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف و راه‌های گسترش و تقویت آن با یکدیگر رایزنی کرده‌اند.

بنا به اعلام خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس)، بررسی آخرین تحولات منطقه و به ویژه وضعیت فلسطین اشغالی و تلاش‌های انجام شده برای پایان فاجعه انسانی در نوار غزه از دیگر موضوعات بررسی شده در این گفت‌وگوی تلفنی بوده است.

بن سلمان در این گفت‌وگو بر موضع ثابت عربستان مبنی بر ضرورت توقف فوری جنگ در نوار غزه و برقراری صلح عادلانه و امنیت فراگیر در منطقه تاکید کرده است.

