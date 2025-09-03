به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی خطاب به امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت: ماکرون در درگیری مداخله میکند که ارتباطی به او ندارد.
وی بدون اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه و جنگ افروزیهای پی در پی علیه کشورهای مختلف ادامه داد که ماکرون نظام منطقهای و جهانی را به سمت گامهای یک جانبه میبرد و اقدامات خطرناک او باعث تحقق صلح نمیشود.
شب گذشته «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه گفت که تصمیم آمریکا مبنی بر عدم صدور ویزا برای مقامات فلسطینی به منظور حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد قابل قبول نیست.
وی افزود: از واشنگتن میخواهم که فوراً از تصمیم خود برای جلوگیری از حضور مقامات فلسطینی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صرف نظر کند.
این در حالی است که ساعر ذوق زدگی خود را نسبت به این اقدام آمریکا نشان داده بود. پیش از این نیز درگیریهای لفظی متعددی میان مقامات فرانسه و رژیم صهیونیستی رخ داده بود.
