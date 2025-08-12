سفیر آمریکا خطاب به فرانسه: بگو که واقعیت ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مایک هاکابی سفیر آمریکا در اراضی اشغالی در واکنش به جدیدترین اقدام فرانسه علیه رژیم صهیونیستی با انتشار یک پست نوشت: فرانسه، بگو که این واقعیت ندارد! برای فرانسه چه اتفاقی افتاده است؟

پیشتر روزنامه عبری زبان اورشلیم پست گزارش داد که فرانسه روند تمدید روادید کاری پرسنل امنیتی شرکت هواپیمایی العال رژیم صهیونیستی در پاریس را به عنوان بخشی از هیئت‌های دیپلماتیک متوقف کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است، این اقدام به دلیل تداوم جنگ علیه نوار غزه صورت می‌گیرد.

پیش از این امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از قصد و نیت پاریس برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داده بود.

این در حالی است که فرانسه به همراه دیگر کشورهای غربی همواره جزء حامیان اصلی رژیم صهیونیستی و جنایات این رژیم بوده‌اند.