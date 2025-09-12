هنرهای تجسمی تحت تاثیر یک برکناری؛ نقاشی تولد پیامبر (ص) رونمایی شد

خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که افتاده، بیان کنیم. جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود. بر این اساس، نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی و همچنین برخی نمایشگاه‌ها و رویدادهای هفته خواهیم داشت.

حاشیه‌ها و برکناری معاون هنری / دیدار زنان دولت از موزه هنرهای معاصر تهران

در هفته‌ای که گذشت، نادره رضایی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از ماه‌ها حاشیه و اعتراض به حضورش در این معاونت و پس از عذرخواهی بابت لغو شدن کنسرت همایون شجریان، برکنار و سرپرست جدید منصوب شد.

سیدعباس صالحی ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی نادره رضایی به عنوان معاون امور هنری وزیر، در حکمی محمدمهدی احمدی را با حفظ سمت، به عنوان سرپرست جدید این معاونت منصوب کرد.

محمدمهدی احمدی مشاور عالی وزیر و رئیس حوزه ریاست وزارت فرهنگ را برعهده دارد و قرار است تا تعیین معاون بعدی، به عنوان سرپرست معاونت هنری، امور مربوط به این معاونت را رسیدگی کند.

وزیر فرهنگ در حکم خود، از تلاش‌های فراوان نادره رضایی در مدت زمان مسئولیت تشکر و تاکید کرد که فرایندهای آغاز شده در معاونت امور هنری در طول ماه‌های گذشته، با دقت توسط سرپرست این معاونت ادامه پیدا می‌کند.

هفته گذشته، قبل از برکناری معاون هنری، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از نمایشگاه آثار هنرمندان زن نوگرای ایران در موزه هنرهای معاصر تهران دیدن کردند.

رونمایی تابلویی نقاشی از لحظه تولد پیامبر اکرم (ص)

در هفته‌ای که گذشت، مراسم رونمایی از تابلوی نقاشی «خیرالبشر» اثری از حسین عینی‌بخش در نگاه‌خانه سوره حوزه هنری برگزار شد.

در بیانیه این تابلوی نقاشی به قلم این هنرمند آمده است: «خیرالبشر، ۱۷ ربیع‌الاول سال عام‌الفیل (۵۷۰ م) همان روزی بود که تمام انبیا، از آدم (ع) تا عیسی (ع)، بشارت آمدنش را داده بودند.

روزی که بت‌ها در هم شکستند، طاق کسری ترک برداشت و تخت پادشاهان سرنگون و سِحر ساحران باطل شد.

آن روز، حضرت آمنه (س) گفت: والله که چون پسرم به دنیا آمد، از او نوری ساطع شد که همه چیز را روشن کرد و در میان آن روشنی، صدایی شنیدم که می‌گفت: «بهترین مردم (خیر البشر) را به دنیا آوردی، پس او را «محمّد» نام کن.»

نمایش باغ‌های بهشتی در بهشت‌وار

همچنین، نمایشگاه رویداد هنری معماری «بهشت‌وار» با روایت بصری از ۱۴ باغ ایرانی و ۷ تمدن باغ‌ساز جهان، ۱۶ شهریور در گالری خانه حوزه هنری افتتاح شد.

«بهشت‌وار» برنامه‌ای با محوریت فناوری واقعیت مجازی است که به معرفی ۱۴ باغ ایرانی و باغ‌هایی از هفت تمدن باغ‌ساز در جهان؛ هند، ژاپن، چین، انگلستان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا اختصاص دارد. روایت باغ‌ها از طریق تجربه حضور در فضایی مجازی برای مخاطبان مهیا و نشست‌هایی کوتاه با حضور اساتید صاحب‌نظر برای علاقه‌مندان حوزه هنر و معماری در نظر گرفته شده است. این رویداد هنری معماری، در قالب همکاری مشترک مرکز تک‌لب دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز و مرکز معماری اسلامی حوزه هنری با هدف ترویج هنر و معماری ایرانی و ایجاد فضایی برای انتقال تجربه مشترک باغ‌سازی ایرانی با دیگر تمدن‌های جهانی برپا شده و سعی دارد به ارتقای اندیشه‌ معماری علاقه‌مندان و شناخت بهتر آنان سنت باغ‌سازی ایرانی در پهنه‌ سرزمینی و فرهنگی ایران بپردازد.

در این رویداد ویژگی‌های باغ‌های ایرانی، هند، ژاپن، چین، انگلستان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا در قالب بیانیه‌ای معرفی شده است و هر فرد می‌تواند با بهره‌مندی از عینک‌های واقعیت مجازی (VR) (حدود ۲۰ دستگاه در نمایشگاه قرار دارد) باغ‌ها را به صورت ۳۶۰ درجه مشاهده کند و سفری مجازی به این باغ‌ها داشته باشد و در بخش دیگری با استفاده نمایش ویدئویی از باغ‌ها روی نمایشگر و در یک فضای پوشیده تجربه صوتی و حسی فضاهای باغ را مشاهده کند.

یک دیدار و درخواست نگارگر پیشکسوت

در هفته‌ای که گذشت، آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همراهی ابراهیم شریفی مدیرکل استان البرز و سید محمود سرباز معاون هنری این استان با محمدباقر آقامیری هنرمند پیشکسوت نگارگری ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، اهمیت قدردانی از هنرمندان و لزوم حمایت از آنان به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای فرهنگی مورد تأکید قرار گرفت و هر ۲ طرف بر این باور بودند که توجه پایدار به هنرمندان ضامن تداوم و بالندگی فرهنگ و هنر کشور است. در ادامه مسائل مربوط به بودجه و مشکلات موجود در روند تخصیص اعتبارات برای فعالیت‌های هنری مطرح شد.

محمدباقر آقامیری با اشاره به چالش‌های موجود در انجمن‌ها، خواستار بازنگری در سیاست‌های راهبردی در حوزه حکمرانی هنر شد. موضوع قیمت‌گذاری آثار هنری و لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای حراج در حوزه تخصصی هنر نگارگری نیز مطرح شد و طرفین به این جمع‌بندی رسیدند که برای ساماندهی بازار هنر در حیطه نگارگری باید سازوکاری شفاف و کارشناسانه داشته باشد و سازوکارهای رایج در حوزه اقتصاد هنر در حوزه‌های دیگر نمی‌تواند پاسخگوی هنر اصیل و ریشه دار نگارگری باشد.

اعلام اسامی راه‌یافتگان پایانی و آمار هنرمندان و آثار رسیده به جشنواره تجسمی جوانان

اسامی نهایی راه‌یافتگان به مرحله پایانی سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران منتشر شد.

در مرحله پایانی سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، در مجموع ۱۵۴ هنرجو به مرحله نهایی راه پیدا کردند که از این تعداد ۸۵ نفر خانم و ۶۹ نفر آقا هستند. در این دوره، برخی استان‌ها مانند لرستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و هرمزگان نماینده‌ای در مرحله نهایی نداشتند.

در هفته گذشته، آمار هنرمندانی که در دبیرخانه سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران ثبت‌نام کرده‌اند و تعداد آثار رسیده، اعلام شد. براساس آمار رسیده به دبیرخانه، در جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران هزار و ۲۶۸ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۳۶۳ نفر آقا و ۹۰۵ نفر خانم هستند.

مجموع آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره هفت هزار و ۵۷۶ اثر اعلام شده است.

در بخش آمار به تفکیک رشته، نقاشی با ۱۹۴۰ اثر و ۳۰۹ شرکت‌کننده بیشترین حضور را داشته و پس از آن عکاسی با ۱۵۲۵ اثر (۱۸۷ نفر) و گرافیک با ۱۱۲۳ اثر (۱۵۷ نفر) در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. رشته‌های تصویرسازی (۸۷۲ اثر/۱۲۸ نفر)، طراحی (۷۳۰ اثر/۱۰۷ نفر)، نگارگری (۳۹۲ اثر/۶۹ نفر)، خوشنویسی (۲۹۰ اثر/۶۳ نفر)، مجسمه (۲۸۵ اثر/۴۳ نفر)، هنر سرامیک (۲۳۸ اثر/۳۹ نفر)، کاریکاتور (۱۰۸ اثر/۱۷ نفر) و رسانه‌های جدید (۷۳ اثر/۱۷ نفر) نیز در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند.

آغاز ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر

اعضای صندوق اعتباری هنر در سراسر کشور می‌توانند از تاریخ ۱۸ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ با مراجعه به پیام‌رسان اختصاصی صندوق به نشانی honarcredit.ir/app و سایت صندوق به نشانی profile.honarcredit.ir نسبت به ثبت‌نام و بهره‌مندی از خدمات بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اقدام کنند.

هر عضو می‌تواند با طی مراحل ثبت‌نام در یکی از طرح‌های بیمه تکمیلی، همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل خود را که تحت پوشش بیمه پایه فرد اصلی هستند، نیز در همان طرح ثبت‌نام کند.

برگزاری جشنواره ملی کاریکاتور «ای ایران»

اولین جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» با هدف ترویج وحدت ملی و انسجام اجتماعی در حال برگزاری است و روز شنبه ۲۲ شهریور به پایان می‌رسد. این رویداد هنری که همزمان با هفته وحدت برنامه‌ریزی شده بود، با محوریت مفاهیم ملی و میهنی میزبان هنرمندان و علاقه‌مندان از سراسر کشور بود.

مضمون اصلی جشنواره با تأکید بر وفاق ملی، دوستی و اتحاد، به‌ویژه در پس‌زمینه وقایع اخیر منطقه‌ای و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، معنایی مضاعف و تأثیرگذار یافته و در آثار ارائه‌شده به خوبی متجلی شده بود.

مسعود شجاعی طباطبایی داور این رویداد ملی، این بازتاب هنرمندانه را پاسخی شایسته به تصورات واهی دشمنان ایران، به‌ویژه رژیم صهیونیستی و حامیانش دانست و گفت: همان‌طور که ناکامی منافقین در عملیات مرصاد حقیقت را آشکار کرد، انسجام و واکنش سریع هنرمندان ما در عرصه کارتون و کاریکاتور نیز بر این واقعیت صحه می‌گذارد. هنرمندان با آثاری درخشان به این رویداد پاسخ دادند که نشان از تعهد عمیق آنان به مسائل ملی دارد.

آغاز نمایشگاه‌های هنری در آدینه

نمایشگاه «درخت، فرزند زمین» و «بازآفرینش» در گالری شیرین، نمایشگاه «ارتش حیوانات» در گالری کیمن، نمایشگاه «یک جور ناجور» در گالری هما، نمایشگاه «از عمق تا افق» در گالری شریف، نمایشگاه «پوست‌نوشت» در گالری دنا، نمایشگاه «زنان درخشان» در گالری احسان، نمایشگاه «آن عروسک‌ها ما بودیم» در گالری ابتدا و نمایشگاه «آن سوی وهم» در گالری میرانا، از جمله نمایشگاه‌هایی هستند که عصر جمعه ۲۱ شهریور افتتاح خواهند شد.