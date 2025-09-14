به گزارش خبرگزاری مهر، تاب «عشق‌آور» در چهار بخش و با ۱۵۲ شعر تنظیم شده است که بخش نخست شامل ۶۷ دوبیتی فارسی و بخش دوم دارای ۶۳ دوبیتی بختیاری و یک لالایی بختیاری است.

بخش سوم مجموعه شعر عشق‌آور نیز ۲ رباعی، ۱۰ غزل و سه مثنوی را در بردارد و شاعر در بخش چهارم این کتاب، هفت سروده نو خود را به چاپ رسانده است.

به گفته شاعر مجموعه عشق‌آور، عمده اشعار به چاپ رسیده در این کتاب در سال‌های ۱۴۰۲ تا مرداد ۱۴۰۴ سروده شده است و در پایان کتاب نیز، واژه‌نامه و اصطلاحات و ضرب المثل‌های بختیاری به کار گرفته در دوبیتی‌های بختیاری برای استفاده خوانندگان قرار گرفته است.

ناصر حسین‌پور افزود: انتشارات دزپارت کتاب عشق‌آور را در ۸۴ صفحه و در شهریور امسال چاپ کرده است.

عشق‌آور ششمین اثر به چاپ رسیده از ناصر حسین‌پور شاعر و نویسنده چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود و پیش از این کتاب‌های «رهاگر»، «نامکان‌آباد»، «شادی‌زار»، «فرا اشتیاق» و «گزیده‌ی دوبیتی‌های بختیاری» از این شاعر به زیور طبع آراسته شده است.