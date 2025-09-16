آثار منتخب رویداد استعدادیابی خوانندگی در آپارات حوزه هنری

احسان قائدی، رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت این رویداد و دستاوردهای آن، اظهار داشت: موسیقی محلی و سنتی، سرمایه‌ای گران‌بها و بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی ماست. وظیفه حوزه هنری، پاسداری از این میراث غنی و همچنین فراهم کردن بستری مناسب برای شکوفایی استعدادهای جوان در این حوزه است.

وی تصریح کرد: «رویداد استعدادیابی خوانندگی» دقیقاً در همین راستا تعریف شده است؛ ما می‌خواستیم نه تنها استعدادهای نوظهور را کشف کنیم، بلکه به آن‌ها فرصتی برای دیده شدن، شنیده شدن و در نهایت، تثبیت جایگاه هنری‌شان بدهیم.

قائدی ادامه داد: استقبال پرشور هنرمندان جوان از سراسر استان، نشان‌دهنده پتانسیل عظیم فرهنگی منطقه است و این برای ما بسیار ارزشمند است.

وی در ادامه به روند اجرای رویداد اشاره کرد و افزود: پس از دریافت و بررسی اولیه بیش از ۱۰۰ اثر، مرحله داوری با حضور اساتید و کارشناسان برجسته موسیقی استان برگزار شد که در نهایت، بیش از ۳۰ اثر به عنوان منتخبین این مرحله برگزیده شدند.

قائدی یاد آور شد برای ارائه بهترین کیفیت ممکن و اطمینان از اینکه آثار هنرمندان به بهترین شکل به گوش مخاطبان برسد، تمامی این قطعات منتخب، مجدداً در حوزه هنری ضبط و آماده‌سازی شدند. این آثار اکنون در صفحه رسمی آپارات حوزه هنری چهارمحال و بختیاری به آدرس www.aparat.com/artchb.ir بارگذاری شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان، مکانیسم انتخاب نهایی آثار مردمی به این صورت خواهد بود که برگزیدگان، بر اساس تعداد «پسند» آثارشان در صفحه آپارات حوزه هنری، پس از انتشار کامل تمامی فیلم‌های منتخب، مشخص و معرفی خواهند شد.

از تمامی دوستداران هنر و موسیقی دعوت می‌شود تا با مراجعه به صفحه آپارات حوزه هنری به آدرس www.aparat.com/artchb.ir، ضمن شنیدن آثار هنرمندان جوان، در این رویداد فرهنگی و هنری مشارکت فعال داشته باشند .