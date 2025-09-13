زهره خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز رویداد ملی «رهبانو» در رامسر با حضور ۴۰۰ بانوی فعال و تأثیرگذار در حوزههای فرهنگی و اجتماعی از سراسر کشور، اظهار کرد: هدف اصلی این برنامه هماندیشی، تبادل نظر و ارتقای سطح همکاریها میان شوراهای راهبری بانوان در راستای توسعه زیستبوم تبیینی تبلیغی بانوان است.
مسئول غرفه استان چهارمحال و بختیاری در رویداد ملی «رهبانو» با ذکر اینکه شورای راهبری بانوان استان نیز در رویداد کشوری رهبانو حضور یافته است، ادامه داد: در غرفه استان، فعالیتهای شاخص معاونت بانوان ادارهکل تبلیغات اسلامی استان در زمینه الگوی سوم زن مسلمان معرفی میشود.
خسروی بیان کرد: در این غرفه همچنین از سند راهبری بانوان استان چهارمحال و بختیاری رونمایی خواهد شد؛ این سند به معرفی ظرفیتها، فرصتها و نقاط ضعف و قوت استان در حوزه بانوان پرداخته است.
وی با تأکید بر اینکه بر طبق سند راهبری بانوان استان بناست کاستیها و ضعفها در ساحتهای نگرشی، بینشی و کنشی با بهرهگیری از نقاط قوت رفع شود، افزود: بر این اساس شاهد تحولات بسیار خوبی در این حوزه در افق ۱۴۰۸ خواهیم بود.
خسروی بیان کرد: همه فعالیتهای ارائه شده در این رویداد ناظر به الگوی سوم زن مسلمان در مواجهه با الگوهای زن شرقی و غربی است که در این راستا میتوانم به اقدامات و فعالیتها در حوزه نخبگانی، محلهمحور، مدارس، روایتگری، رسانه، زندگی با آیهها و … اشاره کنم.
وی در پایان با اشاره به اینکه رویداد ملی رهبانو از ۲۰ تا ۲۳ شهریورماه در جریان است، گفت: این گردهمایی فرصتی برای معرفی تجربهها، چالشها و فرصتهای پیشروی بانوان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی ناظر به زیستبوم استانها است.
