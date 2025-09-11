رطوبت و شرجی در راه است

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی فردا کاهش محسوس دما (۲ تا ۴ درجه) در سطح استان پیش بینی می‌شود؛ سپس تا روز دوشنبه تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست.

وی گفت: همچنین تا روز شنبه (به ویژه بعد از ظهر فردا)، سرعت وزش بادها در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال وقوع گردوخاک‌های محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق وجود دارد.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.

سبزه زاری عنوان کرد: از اواخر وقت شنبه تا اواسط روز سه شنبه جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی ابتدا در سواحل و مناطق جنوب شرقی، سپس با تقویت جریانات تا بخش‌های جنوبی و مرکزی نیز گسترش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۶ درجه و دزپارت با دمای ۱۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۹ درجه و کمینه دمای ۲۹.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.