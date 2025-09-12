شوراهای اسلامی روابط خود با رژیم صهیونی را قطع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه اظهار کرد: در طول تاریخ، نسل کشی به این شکل که در غزه رخ می‌دهد را مشاهده نکرده بودیم. اینکه منطقه‌ای را محاصره کنی و بعد به بهانه پخش آب و غذا مردم را جمع کنی و سپس بمباران کنی، وحشی گری است.

وی با بیان اینکه کشورها خصوصاً کشورهای اسلامی باید روابط تجاری خود را با رژیم صهیونی قطع کنند، افزود: آمار نشان می‌دهد که رژیم صهیونی ۶۲ درصد نفت خود را از کشورهای اسلامی تأمین می‌کند، برخی از کشورها ۱۰۰ صد و برخی بیش از ۴۰۰ درصد صادرات خود را به رژیم صهیونی افزایش داده‌اند.

امام جمعه ارومیه در ادامه با تاکید بر اینکه باید ملت‌ها به دولت فشار بیاورند تا دولتمردان روابط خود را با رژیم صهیونی قطع کنند، ادامه داد: رژیم صهیونی وحشی و غیر قابل اعتماد است و این مسئله را اخیراً در قطر هم دیدید که در وسط مذاکرات، بمباران کرد، متأسفانه برخی کشورها در حوزه امنیتی، اطلاعاتی و نظامی با رژیم همکاری دارند، همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند باید کمربند ایمنی در برابر این رژیم وحشی ایجاد شود.

وی به تحولات غزه و سکوت کشورهای عربی و مدعیان حقوق بشر نیز اشاره و گفت: نسل‌کشی مردم فلسطین با حمایت آمریکا توسط رژیم صهیونیستی ادامه دارد و همه کشورها باید در برابر این جنایت‌ها حساس باشند و روابط تجاری خود با این رژیم را قطع کنند.

دعوت امام جمعه ارومیه برای مشارکت مردم در پویش ایران همدل

حجت الاسلام و المسلمین گفت: در گذشته، مردم ایران به میدان آمدند و از طریق پویش ایران همدل به مردم لبنان کمک کردند اکنون نیز نیاز است مردم همت کنند و به یاری مردم مظلوم غزه برسند.

امام جمعه ارومیه افزود: رساله حقوق امام سجاد حدود ۵۱ حق است که حضرت (ع) این حقوق را مطرح کرده و لازم است انسان این حقوق را رعایت کند زیرا توجه به آن موجب سعادتی انسان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از این حقوق، حق معلم است که با توجه به قرار گرفتن در آستانه مهرماه و بازگشایی مدارس، مناسبت دارد که مطرح شود، اظهار کرد: حضرت می‌فرمایند به کسی که مباحث علمی تو در دست اوست، تعظیم کن و او را باعظمت یاد کن. علاوه بر احترام و تعظیم بر او، باید کلاس او را هم دارای اهمیت بدانی و بر بیانات او به خوبی گوش کنی و اقبال به سمت او بیاوری.

حجت الاسلام قریشی یادآور شد: باید به‌طوری رفتار شود که معلمین نه تنها از طرف دانش آموزان بلکه از طرف جامعه، احساس شرف و بزرگی بکنند و همه آحاد جامعه این قشر فرهیخته را مورد احترام قرار دهند.

وی با تأکید بر لزوم تکریم جایگاه معلمان افزود: معلمان باید نه تنها از سوی دانش‌آموزان بلکه از طرف همه اقشار و نهادهای اجتماعی مورد احترام قرار گیرند لذا احترام به معلمان سرمایه‌گذاری بر آینده کشور است.