اقتصاد کشور در تیررس توطئه «نه جنگ و نه صلح»؛ دشمن به دنبال بلاتکلیفی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان بیان کرد: باید مراقب بود زیرا دشمن ما هر آنچه که در میدان نبرد در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کسب نکرده تلاش دارد در فضای مجازی و با استیلا بر افکار مردم جامعه کسب کند.

وی با بیان اینکه دشمن قصد دارد که مدام سایه جنگ را در کشور نگه دارد تا مردم فکر کنند که جنگ قریب الوقوع است، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به این وضعیت هشدار دادند و اعلام کردند که وضعیت نه جنگ و نه صلح را باید شکست و تلاش برای کار و تولید و بهبود معیشت را جایگزین آن کرد.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه تداوم شرایط نه جنگ و نه صلحی که دشمن می‌خواهد بنیان‌های سرمایه گذاری و تولیدی و اقتصادی جامعه را به خطر می‌اندازد، و تصمیم گیری ها را دچار تردید می‌کند، گفت: این وضعیت را دشمن به ما تحمیل کرده و باید مراقب بود.

بارانی با بیان اینکه دشمن قصد دارد که کار کشور را معطل کند، افزود: فضای ابهام آمیز نه جنگ و نه صلح حتی امکان سرمایه گذاری را از سرمایه گذاران می‌گیرد و در واقع کشور را به لحاظ مختلف به خصوص اقتصادی، مختل می‌کند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی هوشیارانه نسبت به این موضوع موضع گرفتند و هشدار دادند، افزود: باید فضای مبهم را پشت سر گذاشت زیرا در این فضا به سرعت شایعات و اخبار غیرموثق گسترش پیدا می‌کند و جای تحلیل‌های منطقی و عمیق را می‌گیرد.

امام جمعه مهدیشهر بیان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز فرمودند راهکار این موضوع عملکرد قوی دولت است زیرا دولت باید عزم خودش را راسخ کند برای اینکه مشکلات معیشتی مردم را حل کند.