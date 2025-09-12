ضرورت غلبه روحیه کار و تلاش بر وضعیت «نه جنگ، نه صلح»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امیرحسین ظاهری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آبسرد، با تأکید بر ضرورت تقوا و تلاش برای کسب رضایت الهی، اظهار داشت: خداوند متعال در آیه ۱۳۳ سوره آل عمران خطاب به همه انسان‌ها فرموده است که به سوی آمرزش پروردگار و بهشتی وسیع که برای پرهیزکاران آماده شده، بشتابند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت «نه جنگ، نه صلح» که دشمن با هدف ایجاد تفرقه و انجام عملیات روانی آن را تحمیل کرده است، افزود: این وضعیت مخاطره‌آمیز باعث تعلیق پروژه‌ها، فلج شدن تصمیم‌گیری‌ها و رکود اقتصادی شده و سایه جنگ روانی، آرامش جامعه را مختل می‌کند که به نفع دشمن و به ضرر ملت ماست.

امام جمعه آبسرد با بیان راهکارهای رهبر معظم انقلاب برای مقابله با این معضل گفت: عزم جهادی دولت و مسئولان در پیگیری مشکلات مردم و تمرکز بر امور اقتصادی و معیشتی، مهم‌ترین راهکار خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن است.

وی همچنین بر ضرورت فعال‌تر شدن دستگاه دیپلماسی کشور تأکید کرد و گفت: دستگاه دیپلماسی باید با هوشیاری مانع ارتباط کشورهای دیگر با رژیم صهیونیستی شود و در معاهدات و مذاکرات، حقانیت جمهوری اسلامی را به جهانیان اثبات کند.

ظاهری در پایان با اشاره به شکست کشورهای تکیه‌کننده بر استکبار جهانی، خاطرنشان کرد: کشورهایی که بر دیوار پوشالی استکبار تکیه کرده‌اند، اولین قربانیان این دیوار خواهند بود، همانند کشور قطر که حتی در میانجی‌گری نیز مورد رحم قرار نگرفت.