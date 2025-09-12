به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری ظهر جمعه در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه کاشمر که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در جوار بارگاه ملکوتی امامزاده سیدحمزه (ع) برگزار شد، با اشاره به توطئه‌های رسانه‌ای و عملیات روانی دشمن، اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی با ایران‌هراسی تلاش می‌کنند سرمایه‌گذاران را از حضور در کشور منصرف کنند.

امام جمعه کاشمر با بیان اینکه اسرائیل و حامیان آن با هزینه‌های میلیاردی به دنبال ایجاد سایه جنگ هستند، افزود: آنان نقشه‌ای ترکیبی شامل حمله سایبری، فرهنگی، رسانه‌ای و نظامی طراحی کرده بودند که به نتیجه نرسید و برعکس، به کاهش اعتبار اسرائیل و افزایش جایگاه ایران در جهان منجر شد.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی این عملیات روانی، ایجاد فلج در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و ناامید کردن مردم است، تصریح کرد: پیامدهای این سناریو، رکود اقتصادی، جابجایی اولویت‌ها، کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش شایعات است.

طاهری با یادآوری سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی کشور، گفت: دشمن می‌خواهد ایران را در معادله نه جنگ و نه صلح معطل کند اما مسئولان باید با عمل قوی این توطئه را خنثی کنند.

امام جمعه کاشمر با بیان اینکه هیچ دلیلی برای ترس از حمله اسرائیل وجود ندارد، افزود: اگر اسرائیل اقدامی علیه ایران انجام دهد، موجودیت خود را به خطر خواهد انداخته و نابودی آن زودتر محقق خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت اولویت‌بخشی به اقتصاد و معیشت مردم، تاکید کرد: امروز مهم‌ترین مطالبه جامعه حل مشکلات اقتصادی است و هر مسئولی که از معیشت مردم غفلت کند در جبهه مردم قرار ندارد.

طاهری سه راهکار اساسی برای برون‌رفت از شرایط موجود را حضور و پاسخگویی مسئولان، تمرکز بر اولویت‌های اقتصادی و اقدام قاطع در اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام عنوان کرد و افزود: هیچ پروژه‌ای نباید به بهانه‌های مختلف معطل بماند.

امام جمعه کاشمر همچنین بر آمادگی دفاعی کشور تاکید کرد و گفت: نیروهای مسلح با اقتدار اعلام کرده‌اند که توان نابودی اسرائیل در کمتر از ۴۸ ساعت را دارند و این ظرفیت، پشتوانه‌ای برای تمرکز بر کارهای اقتصادی و فرهنگی است.

وی خطاب به سرمایه‌داران و نخبگان شهرستان اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در منطقه نوعی مبارزه در جنگ اقتصادی است و هر کارخانه و شغل جدید به مثابه موشکی علیه دشمن عمل می‌کند.

طاهری وحدت ملی و دیپلماسی فعال را دو ابزار مکمل در کنار توان دفاعی دانست و گفت: وزارت خارجه باید با تحرکات دیپلماتیک، مسیرهای جدیدی برای تقویت جایگاه ایران در عرصه جهانی بگشاید.

امام جمعه کاشمر با تاکید بر اینکه راهکار اصلی مقابله با دشمن، کار قوی و عمل قاطع است، خطاب به مسئولان خاطرنشان کرد: غفلت از معیشت مردم بزرگ‌ترین ضربه به اعتماد عمومی است و هر کس در این زمینه کوتاهی کند، در جبهه مردم قرار ندارد.