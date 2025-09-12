به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا احمدی‌نیک در خطبه اول نماز جمعه رودخانه، ضمن سفارش نمازگزاران به رعایت تقوا، با استناد به آیات سوره مبارکه لیل، به مصادیق تقوا اشاره کرد و گفت: تقوا یعنی احسان به دیگران، انفاق در راه خدا، سخاوت بی‌منت و خالصانه برای رضای الهی.

وی افزود: هرکس بر اساس ایمان به معاد، گام نخست را در مسیر احسان و سخاوت بردارد، خداوند مسیر خیر را برای او هموار خواهد کرد و روح او را به اعمال نیکو مأنوس می‌سازد.

امام جمعه رودخانه در ادامه، بخل و مغرور شدن به مال را از نشانه‌های بی‌تقوایی دانست و تأکید کرد: ثروت به تنهایی عامل نجات نیست و بخل، انسان را از کمال، انسانیت، جایگاه اجتماعی و درجات اخروی ساقط می‌کند.

استمرار جنگ روانی دشمن در فضای پس از جنگ

حجت‌الاسلام احمدی‌نیک در خطبه دوم به بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای دولت اشاره کرد و گفت: امروز دشمن با سوءاستفاده از فضای پساجنگ، در حال تحمیل نوعی جنگ روانی و فضای برزخی به کشور است تا از راه ایجاد ترس، اضطراب و ابهام، به اهدافی دست یابد که در میدان نبرد نتوانسته به دست آورد.

وی افزود: راهبرد «نه جنگ، نه صلح» که توسط دشمنان ملت ایران دنبال می‌شود، شکلی از عملیات روانی است که سایه جنگ را در ذهن مردم و مسئولان القا می‌کند، بدون آنکه هزینه‌های یک جنگ واقعی را متحمل شوند.

فرسایش روانی جامعه و اختلال در فرآیند تصمیم‌سازی

امام جمعه رودخانه با تشریح پیامدهای این وضعیت، تصریح کرد: ادامه این شرایط منجر به تعلیق پروژه‌ها، رکود اقتصادی، افزایش شایعات، کاهش تحلیل‌های عمیق، فرسایش سرمایه اجتماعی، جابه‌جایی اولویت‌ها و خستگی روانی جامعه می‌شود.

وی تأکید کرد: برای شکستن این معادله تحمیلی، باید به راهبردهایی چون عملکرد قوی دولت، عزم راسخ برای پیشرفت، آمادگی کامل دفاعی، روحیه تهاجمی و نمایش قدرت بازدارنده نیروهای مسلح در هر سطحی توجه ویژه داشت.

لزوم روایت نقاط قوت کشور

حجت‌الاسلام احمدی‌نیک با اشاره به توصیه صریح رهبر معظم انقلاب، گفت: مسئولانی که با مردم سخن می‌گویند باید روایت‌گر قوت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور باشند، نه مروج ضعف و ناامیدی.

نظارت بر بازار و کنترل گرانی‌ها در آستانه سال تحصیلی

خطیب جمعه رودخانه در ادامه خطبه‌ها به وضعیت بازار اشاره کرد و گفت: متأسفانه در حوزه کالاهای اساسی، میوه و مرغ شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها هستیم و انتظار می‌رود با نزدیک شدن به سال تحصیلی، نظارت‌ها در حوزه کیف، کفش و لوازم‌التحریر افزایش یابد.

سینما، زیرساخت فرهنگی مغفول در منطقه

وی با اشاره به روز سینما، آن را زیرساختی فرهنگی و تربیتی برشمرد و افزود: همان‌طور که امامین انقلاب فرموده‌اند، سینما محلی برای آموزش و پرورش است، لذا نیاز جدی این بخش به توسعه امکانات سینمایی احساس می‌شود و از مسئولان استانی، خصوصاً اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می‌رود نگاه جدی‌تری به این موضوع داشته باشند.

درخواست حمایت جدی از نخل‌داران و کشاورزان منطقه

حجت‌الاسلام احمدی‌نیک با اشاره به فرارسیدن روز خرما، از کشاورزان و نخل‌داران به‌عنوان ستون اقتصاد منطقه یاد کرد و خواستار حمایت عملی مسئولان از این قشر شد. وی همچنین به اهمیت پرداخت زکات از سوی کشاورزان تأکید کرد.

وقف؛ صدقه جاریه‌ای برای ساخت آینده کشور

امام جمعه رودخانه با اشاره به هفته وقف، از مسئولان حوزه اوقاف و واقفان نیک‌اندیش قدردانی کرد و گفت: وقف یک سنت حسنه و ماندگار است و در عرصه‌های مختلف جامعه به شدت به آن نیاز داریم. امید است مردم با نیت‌های خالصانه، در این عرصه بیش از پیش ورود کنند.