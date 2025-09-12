به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر ابراهیمی بشکانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر بهاباد، ضمن تبریک فرارسیدن هفته وقف اظهار داشت: فرهنگ وقف در طول تاریخ منشأ خدمات گسترده‌ای در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی بوده است.

وی با اشاره به شعار امسال هفته وقف با عنوان «وقف، یادگار ماندگار»، گفت: امروز نیز خیرین باید با نیت خالص و درک صحیح از نیازهای روز جامعه، در مسیر وقف گام بردارند تا از این طریق بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی مرتفع شود.

امام جمعه بهاباد با تبریک میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، این ایام را فرصتی برای تجدید عهد با آموزه‌های نبوی دانست و افزود: پیامبر اکرم (ص) محور وحدت امت اسلامی است و مسلمانان باید با تمسک به اخلاق، رحمت و معنویت آن حضرت، انسجام امت اسلامی را تحکیم بخشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن اقدام جنایتکارانه اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به قطر برای ترور رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، تأکید کرد: این رفتارهای خصمانه بیانگر استیصال رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت ملت فلسطین است. ملت‌های آزاده جهان این تجاوزگری‌ها را محکوم کرده و در کنار مردم مظلوم فلسطین خواهند ایستاد.

ابراهیمی بشکانی تصریح کرد: پیامبر اسلام (ص) منادی وحدت و یکپارچگی بودند و اگر امروز نیز اتحاد در جهان اسلام حاکم شود، استکبار و صهیونیست‌ها جایگاهی برای ظلم و ستم بر ملت‌ها نخواهند داشت.

امام جمعه بهاباد در ادامه با گرامیداشت سالگرد شهادت دومین شهید محراب، آیت‌الله مدنی، این عالم وارسته را شخصیتی موحد، بصیر و زمان‌شناس توصیف کرد و گفت: ایشان از دوران جوانی وارد مبارزات سیاسی اجتماعی شد و در اوج گرایش به توحید ناب، فهم موحدانه را به جامعه گستراند.

وی افزود: شهید مدنی، فقیهی نجف‌دیده و شجاع بود که سال‌ها در کنار امام خمینی (ره) به تحصیل و مبارزه پرداخت و همواره با صراحت در برابر دشمنان ایستاد و تبعیت کامل از ولایت فقیه داشت.

امام جمعه بهاباد در پایان با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و انجام واجبات، همه اقشار جامعه را به پرهیز از گناه و تلاش برای اصلاح فردی و اجتماعی فراخواند.