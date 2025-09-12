به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری، بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری عاملان درگیری مرگبار در محدوده میدان استقلال شهرک پرند خبر داد.
وی گفت: به دنبال وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل جوانی ۲۰ ساله در تاریخ ۱۴ شهریورماه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی رباطکریم افزود: بررسیهای اولیه نشان داد درگیری میان دو گروه جوان در ساعات پایانی شب و در پی یک مشاجره لفظی آغاز شده که در ادامه به نزاع فیزیکی و استفاده از سلاح سرد منجر شده است، متأسفانه در این حادثه یکی از جوانان بر اثر ضربات چاقو جان خود را از دست داد.
وی ادامه داد: ویژه اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی با بهرهگیری از اقدامات فنی، بازبینی دوربینهای مداربسته و شگردهای تخصصی پلیسی، پس از شش روز تلاش شبانهروزی موفق به شناسایی هویت عاملان این درگیری شد و در دو عملیات پیچیده اطلاعاتی، چهار نفر از متهمان را دستگیر و وسایل نقلیه مربوطه را توقیف کردند.
کلانتری در پایان تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد.
