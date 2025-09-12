  1. استانها
  2. قم
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

دستگیری سارقان مغازه‌های قم در عملیات پلیس آگاهی

قم- رئیس پلیس آگاهی استان قم از شناسایی و دستگیری سارقان مغازه‌ها در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عباس علی پور، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌های سطح شهر قم به شیوه تخریب شیشه سکوریت که موجب نارضایتی اصناف و کسبه شده بود، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی صحنه‌های سرقت و بازبینی دوربین‌های مداربسته نشان داد سارقان پس از شناسایی مغازه‌هایی که در طول روز تعطیل اما کرکره آن‌ها پایین کشیده نمی‌شد، با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی و سر و صورت پوشیده در صحنه حاضر و اقدام به تخریب شیشه سکوریت و سرقت لپ‌تاپ از مغازه‌ها می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم در ادامه گفت: با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان، بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی، هویت سارقان که از مجرمان سابقه‌دار بودند شناسایی شد و نهایتاً صبح امروز طی یک عملیات منسجم در مخفیگاهشان هنگام مصرف مواد مخدر دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب سرقت‌ها اعتراف کرده و تعدادی از لپ‌تاپ‌های مسروقه نیز کشف و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر جرایم احتمالی این افراد همچنان ادامه دارد.

