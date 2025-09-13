شنیدن ارادت یک خواننده جوان «به یاد استاد علینقی وزیری»

به گزارش خبرنگار مهر، «به یاد استاد علینقی وزیری» عنوان یکی از تازه ترین مجموعه های منتشر شده در سبک موسیقی کلاسیک ایرانی است که با سرپرستی گروه آرش کاووسی و خوانندگی امیر اثنی عشری در دسترس مخاطبان و شنوندگان این جلوه موسیقایی قرار گرفت.

امیر اثنی عشری خواننده، غلامرضا صدرالدینی نوازنده تمبک، محسن میرزایی نوازنده سنتور، محمد یوسفی نوازنده نی، مرضیه ریوند نوازنده تارباس، وحید جبارزاده نوازنده کمانچه، محمدجوزی نوازنده عود، فاطمه سید محمود نوازنده دایره و دف، آرش کاووسی نوازنده تار، سه تار و سرپرست گروه، گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.

«پیش درآمد»، «ساز و آواز (دشتی - سنتور)» با شعری از فروغی بسطامی، «تصنیف بسته دام» با شعر حسین گل گلاب، «ادامه ساز و آواز (عشاق - نی)»، «سرود وطن» با شعر حسین گل گلاب، «تک نوازی نی»، تصنیف «عهد شکن (ابوعطا)» با شعر امیراثنی عشری، «ساز و آواز (بیات ترک – تار)» با شعر هلالی جغتایی، تصنیف «افسانه عشق (بیات ترک)» با شعر عطار و امیراثنی عشری قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

آرش کاووشی در توضیح این آلبوم موسیقایی آورده است:

استاد وزیری بی گمان یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان موسیقی این سرزمین است. جایگاه والای او در گسترش موسیقی ایرانی در تاریخ فعالیت هنری ایشان بسیار حائز اهمیت و ستودنی است.

تلاش های مستمر وی در شخصیت بخشی به هنرمندان آن روزگار، نوشتن مقاله ها، روش های آموزشی، نمایشنامه ها و اجرای کنسرت و تاسیس هنرستان موسیقی ملی و همچنین فعالیت های دیگر، از ایشان هنرمندی برجسته و اثرگذار به یادگار گذاشته است.

بیشتر موسیقی دانان و شنوندگان موسیقی، استاد وزیری را با آثار بی کلام و خلق قطعات جدید و متفاوت می شناسند و کمتر با آثار با کلام و تصنیف های وی آشنایی دارند.

گروه «شبروان» در این اثر چهار تصنیف و یک پیش درآمد از استاد وزیری را اجرا کرده است و خواننده جوان و خوش صدای کشورمان، جناب امیر اثنی عشری با اشتیاق و دقت فراوان و عشقی وافر، خوانندگی آثار را به عهده گرفته اند. ضمن تشکر و قدردانی این هنرمند و سایر نوازندگان گروه، امیدواریم اثری در خور و شایسته دوستداران موسیقی اصیل ایرانی ارائه کرده باشیم.