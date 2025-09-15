به گزارش خبرنگار مهر، «لحظه ای کوتاه» از تریو «حجم» با هنرمندی حسام عظیمی، محمدجواد احمدزاده و میلاد قریشی و «طرز عشاق» با مدیریت هنری امیرحمزه حسینی عناوین 2 پروژه جداگانه هستند که طی روزهای گذشته در فرآیند عرضه و فروش آثار موسیقایی قرار گرفته اند.

در توضیح مجموعه «لحظه‌ای کوتاه» آمده است:

مجموعه‌ پیشِ رو، حاصل یک پروژه آهنگسازی در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ است. ایده‌ این مجموعه مانند برخی از جریان‌های متأخر آهنگسازی در ایران، توجه ویژه‌ای به پیوندهای نظام موسیقی ایرانی و نظام‌های عربی، ترکی و هنـدی داشتـه است. ساختمـان ریتمیک و متریک قطعـات با استفـاده از تکنیک‌های پُلی‌ریتمیک-پُلی‌متریک و با تنیدگی در الهاماتی از « تالا » در موسیقی کلاسیک هند و «ایقاع» در فرهنگ موسیقایی ایرانی- عربی- ترکی بنا شده است. همچنین ساختار فواصل برگرفته از نظام مُدالِ موسیقی کلاسیک ایرانی است.

«تالا» چارچوب متریک موسیقی کلاسیک هندی است و همین نقش را ایقاع می‌تواند در حوزه‌ موسیقی ایرانی- عربی- ترکی ایفا کند. این عناصر چرخه‌ای را تشکیل می‌دهند که از ابتدا تا انتهای یک قطعه یا رقص تکرار می‌شود. آنچه این چرخه‌ها را از متر موسیقی کلاسیکِ غربی متمایز می‌کند، ویژگی‌های خاصی مانند طولانی ‌بودن و فقدان ترکیب متداولِ ضرب قوی و ضرب ضعیف است. به صورتی که با توجه به الزامات فضـای موسیقایی، می‌توان به دلخـواه در ترکیب ضرب‌ها جایگشت‌های متنوع ایجـاد کرد. به عبارتی، هر چرخه‌ بزرگ، الگوهای تکرارشونده‌ کوچک‌تری را در خود جای داده که این 2، نوازنده و مخاطب را قادر می‌سازد که حر کت‌های مجموعه‌ای از الگوهای متقارن و نامتقارن را در 2 سطح تجربه کند.

پیچیدگی‌هـا و ظرایف ریتمیک می‌تواند توجـه به مقوله‌ سـازآراییِ سازهـای کوبه‌ای را دوچندان ‌کنـد؛ بنابراین در هر قطعه، سعی بر این بوده تا این مهم، نخست با توجه به فضای موسیقایی هر قطعه و سپس بر اساس قابلیت‌های اجرایی هر ساز صورت‌بندی شود. در کنار تمام دغدغه‌های فنی، مجموعه‌ «لحظه‌ای کوتاه» حاصل دوستی دیرینه‌ و فضای مشترک ما در قالب گروه «حجم» بوده است.

«شاخه های زمزمه گر»، «خروش سایه ها»، «بی پایان»، «زندگی آن سوی جنگ» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

آلبوم «طرز عشاق» نیز عنوان یکی دیگر از آثار منتشر شده این روزهای موسیقی ایران است که با مدیریت هنری امیرحمزه حسینی نوازنده تنبور و آهنگساز موسیقی ایرانی در دسترس مخاطبان و علاقه مندان این حوزه موسیقایی قرار گرفته است.

«طرز عشاق» براساس مقام «ته رز»، «آواز شیدایی»، «شیدایی»، «آواز مقام سماع»، «مقام سماع»، «لیلی و مجنون» براساس مقام های «باریه»، «ساروخانی» و «سحری»، «سماع مجنون» براساس مقام های «قه تار» و «سحری» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

امیرحمزه حسینی آهنگساز و نوازنده تنبور، درشن آنند نوازنده تبلا و حسین معانی نوازنده دف گروه نوازندگان این آلبوم را تشکیل می دهند.