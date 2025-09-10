در سالروز میلاد «رسول رحمت» شنونده چند اثر موسیقایی باشید

به گزارش خبرنگار مهر، تولید آثار مناسبتی در حوزه‌های مختلف همواره در برگیرنده نقدها، نظرها، تحلیل و گزاره‌های رسانه‌ای متعددی بوده که طی این سال‌ها مورد توجه کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه قرار گرفته‌اند؛ آثاری که مشتمل بر ملاحظات متعددی است و می‌بایست برای ارتقای سطح کیفی آنها برنامه‌ریزی مناسب‌تری داشت.

آن چه در این مدت به عنوان تک‌آهنگ‌ها و نماهنگ‌های مختلف مناسبتی در دسترس شنوندگان و بینندگان قرار گرفته بی‌تردید هم در برگیرنده آثاری ضعیف و هم مشتمل بر محصولات ارزشمندی بوده‌اند. شرایطی که باید برای دستیابی به کیفیت مطلوب به گونه‌ای مسیر پیش رو را طراحی کرد، که رسانه‌ها مرجع اصلی معرفی این محصولات نباشند، بلکه این خود مردم باشند که به دلیل حال و هوای مناسبی که از محتوای محصول مورد نظر دریافته‌اند مبلغ این آثار مناسبتی باشند؛ آثاری که در این سال‌ها به «آثار سفارشی» تغییر نام داده‌اند و وارد ساز و کاری شده‌اند که متأسفانه بسیاری از آنها تبدیل به محصولی برای پر کردن رزومه هستند و هدف آنها نه فقط ارائه یک محتوای معنوی و مذهبی، بلکه گزارش عملکرد بوده است. آسیب شناسی چنین روندی موضوعی بسیار جدی است.

به هر ترتیب فرارسیدن سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و قرار گرفتن در هفته وحدت اسلامی که برای مسلمانان جهان روزهای فرخنده‌ای به حساب می‌آیند بهانه‌ای شد تا بار دیگر رجعتی به برخی از محصولات موسیقایی مرتبط با این پیامبر مهربانی‌ها و این روز عزیز داشته باشیم.

آن چه می‌خوانید نگاهی اجمالی به چند محصول موسیقایی مرتبط با میلاد حضرت رسول (ص) است که بدون تقدم و تأخر کمی و کیفی در انتخاب این آثار پیش روی مخاطبان قرار گرفته‌اند. فرآیندی که در گزاره‌های رسانه‌ای بعدی نیز به معرفی برخی دیگر از این تولیدات مرتبط با این روز گرامی می‌پردازیم.

نماهنگ «امت احمد» به خوانندگی پیام عزیزی

«امت احمد» یکی از نماهنگ‌های جدیدی است که طی روزهای گذشته با هنرمندی پیام عزیزی از خوانندگان اهل تسنن کشورمان بر اساس یکی از نغمه‌های ماندگار موسیقی آیینی کشورمان، پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این نماهنگ که توسط مرکز هنری رسانه‌ای «نهضت» تولید شده، محمدرضا ملاعباسی کارگردان و پیام عزیزی به عنوان خواننده حضور دارند.

برای تماشای نماهنگ «امت احمد» به خوانندگی پیام عزیزی اینجا را تماشا کنید.

نماهنگ «یا محمد» با صدای مانی رهنما

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سال ۱۳۹۷ بود که در آستانه فرارسیدن میلاد حضرت رسول (ص) و برگزاری جشن‌های «بهار مهربانی»، نماهنگ «یا محمد (ص)» را در فضای مجازی منتشر کرد.

در این نماهنگ که تصاویر آن بر اساس فیلم سینمایی «محمدرسول الله (ص)» ساخته مجید مجیدی تدوین شده بود، بابک صحرایی شاعر، حبیب خزایی‌فر تنظیم کننده و مانی رهنما به عنوان خواننده گروه اجرایی را تشکیل می‌دادند.

برای تماشای نماهنگ «یا محمد» با خوانندگی مانی رهنما اینجا را تماشا کنید.

تک‌آهنگ «محمد رسول‌الله» با صدای حامد زمانی

حامد زمانی از خوانندگانی که مدتی است فعالیت‌های موسیقایی خود را از سر گرفته و به تازگی هم با انتشار یک تک‌آهنگ عاشقانه فصل جدید کارهای خود را آغاز کرده است، چندی پیش بود که اثری را با محوریت حضرت محمد (ص) منتشر کرد.

تک‌آهنگ «محمد رسول‌الله» عنوان این اثر موسیقایی بود که در قالب یک اثر سه زبانه با زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

برای شنیدن تک‌آهنگ «محمد رسول‌الله» با صدای حامد زمانی اینجا را تماشا کنید.

تک‌آهنگ «محمد (ص)» به خوانندگی محسن میرزازاده

محسن میرزازاده از خوانندگان شناخته شده موسیقی خراسان است که طی سال‌های اخیر تلاش کرده با تلفیق آموزه‌های موسیقایی منطقه خراسان و موسیقی کرمانجی که در خود گنجینه‌های پایان‌ناپذیری را نهفته دارد، آثاری را در حوزه موسیقی پاپ ایران پیش روی مخاطبان قرار دهد.

این هنرمند مدتی پیش به واسطه قطعه «حضرت محمد (ص)» که سال‌ها قبل توسط اعجوبه موسیقی خراسان مرحوم حاج قربان سلیمانی خوانده شده بود، دست به بازآفرینی زد و این قطعه را با حال و هوای موسیقی پاپ منتشر کرد.

قطعه «محمد (ص)» به اصطلاح بحر طویلی در منقبت رسول گرامی اسلام است و گروه اجرایی تلاش خود را انجام داده تا حال و هوایی مفرح را به مخاطب انتقال دهد.

برای شنیدن تک آهنگ «محمد (ص)» با صدای محسن میرزازاده اینجا را بشنوید.

موسیقی متن فیلم «محمد رسول‌الله (ص)» به آهنگسازی آی آر رحمان

موسیقی متن فیلم «محمد رسول‌الله (ص)» به آهنگسازی آی آر رحمان توانسته به عنوان یکی از مؤلفه‌های پایدار و یادگارگونه فیلم لقب بگیرد.

یک فرآیند موسیقایی به واسط هنرمند و خواننده‌ای جهانی به نام آی آر رحمان که در پیشینه فعالیت‌های خود ساخت موسیقی بسیاری از آثار درخشان سینمایی به چشم می‌خورد، توانست در کنار دیگر ویژگی‌های این فیلم سینمایی آن قدر دارای ارزش و اعتبار باشد که آلبوم موسیقی متن فیلم را در قالب یک بسته مجزا روانه بازارهای جهانی فروش محصولات موسیقایی کند.

برای شنیدن بخشی از موسیقی متن فیلم «محمد رسول‌الله (ص)» اینجا را بشنوید.