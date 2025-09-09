«تو نیستی» منتشر شد؛ یک اثر با همراهی اردشیر کامکار

به گزارش خبرنگار مهر، «تو نیستی» عنوان یکی از تازه ترین مجموعه های موسیقایی در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی است که به آهنگسازی فرزاد محمدنژاد، خوانندگی محمود صالحی، حضور جمعی از هنرمندان شناخته شده موسیقی ایرانی و تک نوازی اردشیر کامکار و حسین بهروزی‌نیا توسط مرکز موسیقی حوزه هنری در دسترس مخاطبان این ژانر موسیقایی قرار گرفته است.

ارژنگ کامکار نوازنده تمبک، سینا جهان آبادی نوازنده کمانچه، حسین رضایی‌نیا نوازنده دف، پاشا هنجنی نوازنده نی، مسعود آرامش نوازنده سنتور، عرفان حسینی نوازنده کمانچه آلتو، علی اکبرزاده نوازنده بندیر، فرزاد محمدنژاد نوازنده تار، عود، بم تار، اردشیر کامکار تک نواز کمانچه، حسین بهروزی نیا تک نواز بربت گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.

«آن دلبر من» با شعری از مولانا، «ساز و آواز» با اشعاری از محمدرضا شفیعی کدکنی، عطار، هوشنگ ابتهاج، «زبان و بی زبانان» با شعری از فریدون مشیری، «تو نیستی» با شعری از فریدون مشیری، «جاری»، «چهار مضراب»، «تک نوازی تار»، «بی دل و جان» با شعری از عطار قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.