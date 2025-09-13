خط لوله تغذیه گاز پلور - لاریجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر محمد طاهرث مدیر اجرایی پروژه خط لوله تغذیه گاز پلور - لاریجان در مراسم افتتاح خط لوله ۱۶ اینچی تغذیه گاز پلور – لاریجان با اشاره به اینکه اجرای این پروژه از اردیبهشت ۱۴۰۰ آغاز و در شهریور ۱۴۰۴ به پایان رسید، اظهار کرد: این طرح اگرچه از نظر طول و سایز جزو پروژه‌های کوچک محسوب می‌شود، اما به دلیل شرایط خاص منطقه و موانع متعدد، زمان قابل توجهی را به خود اختصاص داد.

وی افزود: در این مسیر ۲۲/۵ کیلومتر عملیات خطوط لوله‌گذاری، حفاری کانال و بیش از دو هزار و ۱۰۰ سرجوش انجام شد. همچنین با ۴۰ مانع اجرایی مواجه بودیم که از این میان ۱۳ مورد تقاطع با خیابان‌های اصلی و محور هراز بوده است. با همکاری اهالی منطقه، عبور از این بخش‌ها بدون مشکل انجام شد.

مدیر اجرایی پروژه ادامه داد: در مجموع ۸ ایستگاه بین‌راهی و ۶ ایستگاه اصلی، یک مورد پل و عبور از رودخانه در این طرح پیش‌بینی و اجرا شد. این پروژه طی ۱۳۴۰ روز کاری با وجود شرایط دشوار ناشی از شیوع کرونا و حتی وقفه‌های ناشی از شرایط جنگی ادامه پیدا کرد و در مجموع حدود ۸۱ هزار نفرروز معادل بیش از ۷۰۰ هزار نفرساعت کار در آن صرف شد.

به گفته طاهری، فاز نخست این طرح در بیستم شهریور به بهره‌برداری رسید و فاز دوم که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، به‌تازگی تکمیل و تزریق گاز در آن انجام شد.

وی تاکید کرد: ادامه پروژه در محدوده رودخانه ترخاب با پیگیری‌های انجام شده و هماهنگی مدیریت بحران همراه بوده و برای ایمن‌سازی مسیر، مکاتبات لازم درباره احداث سیل‌بند انجام شده است.

به گزارش مهر، این خط لوله جدید امکان تأمین پایدار گاز برای مناطق پلور، وانا و گزنه در جنوب استان مازندران را فراهم کرده و به گفته مسئولان، بخش قابل توجهی از محرومیت گازی اهالی این مناطق را برطرف خواهد کرد.