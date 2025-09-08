به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در مراسم افتتاح باند شرقی قطعه دو آزادراه تهران - شمال گفت: این پروژه عظیم با تلاش و غیرت مهندسان و کارگران ایرانی در حال تکمیل است و امروز همزمان با میلاد رسول اکرم (ص) این مسیر از منطقه ۲ افتتاح شد.

وی افزود: تلاش ما این بوده که از توان همه دستگاه‌ها برای پیشبرد این پروژه استفاده کنیم و افتتاح این مسیر نشان داد که می‌توان حتی کارهای بزرگ را با همدلی در کشور به سهولت انجام داد.

دهقان با بیان اینکه می‌توان از مدل اجرای این پروژه در سایر طرح‌های ملی استفاده کرد، ادامه داد: منطقه ۳ آزادراه پیچیده‌ترین و سخت‌ترین بخش آن است و هم‌اکنون با توجه به طرح‌های مشاوران، دو گزینه مطرح است. ما تلاش داریم با درنظر گرفتن مشکلات زیست‌محیطی، اجرای کار در این منطقه را زودتر از آنچه در اذهان است، انجام دهیم و بخش باقی‌مانده را در کمتر از ۵ سال تکمیل کنیم.

رئیس بنیاد مستضعفان در پایان با اشاره به نیاز پروژه به تجهیزات پیشرفته خاطرنشان کرد: برای سرعت در اجرای این پروژه نیازمند تجهیزاتی همچون تی‌بی‌ام هستیم و مقرر شده این تجهیزات از پروژه مشابه در یکی از کشورهای همسایه تأمین شود. تلاش داریم در تکمیل کار، اولویت اول ایمنی، پس از آن سرعت اجرای پروژه، کمترین هزینه و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی باشد و برای این مهم ناچاریم از تجهیزات به‌روز دنیا استفاده کنیم تا آزادراهی هوشمند احداث کنیم.