به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی وند اظهار کرد: فرایندهای انتخابات را در مشهد آغاز کرده ایم و دورهای دو روزه برای مدیران کل سیاسی استانداریهای سراسر کشور و معاونان مرتبط آنها برگزار شد که هم به تبیین سیاستهای انتخابات و هم به تشریح تغییرات قانون اختصاص داشت.
معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: این دوره پس از آسیبشناسی انجامشده در استانها طراحی شد و بر همان اساس تعریف گردیده است. امروز نیز روز دوم این همایش در قالب کارگاههای آموزشی در حال برگزاری است. خوشبختانه طبق نظر مدیران کل سیاسی و معاونانشان، دوره بهصورت کیفی و دقیق برگزار میشود.
وی با تأکید بر اینکه این تنها آغاز کار است، افزود: این دورهها برای فرمانداران، بخشداران، هیئتهای اجرایی و حتی در تعامل با هیئتهای نظارت مجلس شورای اسلامی نیز برگزار خواهد شد تا با همافزایی و هماهنگی بتوانیم انتخاباتی پرشور، دقیق، شفاف و با مشارکت بالا در کشور برگزار کنیم.
زینی وند بیان کرد: کارگاهها موضوعاتی همچون ثبتنام الکترونیکی را تشریح میکنند و همکاران ما مقدمات برگزاری انتخابات تمامالکترونیک را آموزش میبینند. بخشی از این دورهها مربوط به تغییرات قانون انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران است که آئیننامه آن تدوین شده است. همچنین در تهران انتخابات تناسبی پیشبینی شده و همه این موارد در این دورها در حال مرور هستند.
معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین ادامه داد: در این دورهها همچنین تفاسیری که ممکن است در حوزه قانون انتخابات وجود داشته باشد نیز با هیئت نظارت و شورای محترم نگهبان مرور میشود. علاوه بر این، با توجه به برگزاری انتخابات میاندورهای شورای اسلامی و خبرگان، این مباحث نیز مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این دورهها ممکن است بهصورت حضوری یا مجازی در آینده مجدداً تکرار شود.
نظر شما