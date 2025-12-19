زینی وند: باید از چهره های تکراری در انتخابات عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینیوند در نشستی با معاون و مدیران کل صدا و سیمای استانهای سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: باور دارم اگر وزارت کشور و صدا و سیما همافزا عمل کنند با این همکاری میتوان کشور را به یک نشاط واقعی انتخاباتی و افزایش مشارکت رساند.
رئیس ستاد انتخابات و معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: مردم از جهتدهی انتخاباتی بیزارند؛ آنچه از رسانه انتظار دارند آگاهیبخشی است و این موضوع برای ما بهعنوان برگزارکننده انتخابات یک اصل خدشهناپذیر است.
وی گفت: سیاست قطعی وزارت کشور، راهبرد وزیر کشور و ستاد انتخابات، عدالت مطلق در برگزاری انتخابات است.
زینی وند افزود: برای ما هیچ تفاوتی ندارد حزبی که به رئیسجمهور نزدیک است یا حزبی که رقیب او بوده، همه باید از فرصت برابر برخوردار باشند و این اصل باید در عدالت رسانهای بیش از هر جای دیگر دیده شود.
رئیس ستاد انتخابات و معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: انتظار ما این است که رسانه، شوراها را به زندگی روزمره مردم پیوند بزند.
