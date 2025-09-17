مشارکت حداکثری مردم اولویت اصلی انتخابات کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک ستاد انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی استان کرمانشاه ظهر چهارشنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار و با حضور حجت‌الاسلام احمدی رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها و نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، بهرام سلیمانی معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه با خیرمقدم به حاضران گفت: امیدواریم با تعامل سازنده میان هیئت اجرایی و هیئت نظارت، شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و کم‌حاشیه در استان باشیم.

وی افزود: هدف اصلی ما ارتقای مشارکت مردم است و در این زمینه نمایندگان مجلس نیز می‌توانند نقشی مؤثر ایفا کنند تا حضور گسترده‌تر مردم در انتخابات رقم بخورد. سلیمانی تأکید کرد: قطعاً برگزاری انتخاباتی پرشور به انسجام و اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه در ادامه با اشاره به اهمیت جایگاه دبیر هیئت اجرایی پیشنهاد داد: بهتر است فردی بازنشسته، با تجربه و ترجیحاً از میان فرمانداران که وابستگی سیاسی نداشته باشد، برای این مسئولیت انتخاب شود، چرا که دبیر نقشی کلیدی در اجرای صحیح فرآیندها دارد.

سلیمانی همچنین از فرمانداران و بخشداران خواست نهایت همکاری و تعامل را با هیئت‌های نظارت داشته باشند و تصریح کرد: آشنایی کامل دست‌اندرکاران با قوانین و آئین‌نامه‌های انتخاباتی می‌تواند بسیاری از اختلافات احتمالی را کاهش دهد.

وی با اشاره به الکترونیکی بودن انتخابات پیش‌رو گفت: این ویژگی میزان خطا را کاهش داده و موجب می‌شود نتایج بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری اعلام شود؛ در حالی که در گذشته بخش عمده‌ای از چالش‌ها در فاصله شمارش آرا تا اعلام نتایج رخ می‌داد.

سلیمانی تعداد شعب اخذ رأی در استان را حدود یک‌هزار و ۹۶۶ شعبه برآورد کرد و گفت: البته تعداد دقیق آن بر عهده هیئت‌های اجرایی است، اما برای این حجم، باید نیروهای نظارتی نیز به تناسب تأمین شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی مواد قانون جدید انتخابات می‌تواند چالش‌هایی ایجاد کند و چه‌بسا نیاز به بازنگری از سوی مجلس شورای اسلامی باشد، اما تلاش مجموعه برگزارکنندگان انتخابات این است که با همکاری و تعامل، فرآیندی سالم، قانونمند و کم‌حاشیه رقم بخورد.