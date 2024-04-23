به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران پیرامون آخرین وضعیت فروش آنلاین میوه و سبزیجات در شهر تهران گفت: فروش آنلاین میوه و سبزیجات از ۲۱ بهمن سال گذشته در شهر تهران آغاز شده است. البته این طرح به صورت پایلوت در بعضی مناطق پیش‌تر شروع شده بود تا نقاط ضعف و قوت طرح احصا شود.

قیمت فروش آنلاین با قیمت خرید حضوری از میادین یکسان است

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به اینکه قیمت فروش آنلاین با قیمت میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران یکسان است، ادامه داد: هزینه ارسال برای هر سبد کالایی بین ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم (۱۰ قلم کالا) ۲۴ هزار و پانصد تومان است.

امکان مرجوعی میوه و سبزیجاتی که از نظر کیفیت مشکل دارند، وجود دارد

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر بدون تبلیغات، حدود ۸۰۰ سبد کالا در ماه برای شهروندان ارسال می‌شود، گفت: در صورتی که میوه‌ای برای شهروندان ارسال شد و کیفیت قابل قبولی نداشت و از نظر کیفیت مشکل داشت، امکان مرجوعی وجود دارد.

بختیاری ادامه داد: در صورتی فروش آنلاین در منطقه‌ای تحت پوشش نبود، شهروندان می‌توانند از طریق سامانه شهرزاد اطلاع دهند.

فروش آنلاین فرآورده‌های پروتئینی، محصولات بازرگانی و لبنی؛ نیمه اول امسال

وی در ادامه با اشاره به اینکه فروش آنلاین در حال حاضر مختص میوه، سبزی و صیفی جات است، تصریح کرد: فروش آنلاین فرآورده‌های پروتئینی، محصولات بازرگانی و لبنی هم در ۶ ماهه ابتدای سال آغاز خواهد شد.

بختیاری زاده تاکید کرد: میانگین اختلاف محصولات میوه و تره بار شهرداری تهران با سطح بازار ۴۲ درصد و این اختلاف در سبزیجات ۲۹ درصد است‌.

زمان ارسال در فروش آنلاین بین ۳۰ دقیقه تا ۹۰ دقیقه است

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به اینکه میانگین زمان ارسال در فروش آنلاین بین ۳۰ دقیقه تا ۹۰ دقیقه است، ادامه داد: زمان و ساعت کاری ارسال فروش آنلاین سازمان میادین در روزهای شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ بعد از ظهر، روز پنجشنبه ۸ صبح تا ۱۲ و در روزهای تعطیلی رسمی سفارش گیری برای فروش آنلاین وجود ندارد. همچنین سفارش‌هایی که بین ساعت ۱۳ تا ۱۵، ثبت شود بین ساعات ۱۵ تا ۱۷ ارسال خواهند شد. شهروندان تهرانی می‌توانند با نصب سوپر اپلیکیشن شهرزاد و مراجعه به بخش میوه و تره بار، درخواست خود را خرید ثبت کنند.

گفتنی است، یکی از مزایای خرید آنلاین از سازمان میادین و میوه و تره بار شهرداری تهران صرفه‌جویی در وقت و همچنین کاهش ترافیک برای شهروندان خواهد بود.