به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، محمود بصل، سخنگوی سازمان امداد و نجات نوار غزه، اعلام کرد که در پی حملات شدید رژیم صهیونیستی و تشدید بحران انسانی، بیش از ۵۰ هزار شهروند در غزه از جمله کودکان، زنان و سالخوردگان، در کمتر از یک هفته بی‌خانمان شده‌اند.

به گفته بصل، ارتش صهیونیستی طی روزهای اخیر ۱۲ ساختمان مسکونی بلندمرتبه با بیش از ۷ طبقه و حدود ۵۰۰ واحد مسکونی را به طور کامل ویران کرده که به آوارگی بیش از ۱۰ هزار نفر انجامیده است. همچنین بیش از ۱۲۰ ساختمان دیگر با ارتفاع کمتر از ۷ طبقه (به طور میانگین سه طبقه) هدف قرار گرفته و دست‌کم ۷۲۰۰ نفر دیگر آواره شده‌اند.

وی افزود که در این حملات بیش از ۵۰۰ ساختمان به طور جزئی آسیب دیده و حدود ۳۰ هزار نفر خانه‌های خود را از دست داده‌اند. افزون بر این، بیش از ۶۰۰ چادر محل اسکان موقت نیز نابود شده و دست‌کم ۶ هزار آواره دیگر بی‌پناه مانده‌اند.

بصل خاطر نشان کرد که نیروهای اشغالگر همچنین ۱۰ مدرسه و ۵ مسجد را به طور کامل تخریب کرده‌اند.

او با هشدار نسبت به ابعاد فاجعه انسانی در غزه، از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست فوراً برای توقف حملات اشغالگران و حمایت از غیرنظامیان مداخله کنند. وی همچنین از سازمان‌های امدادی و بشردوستانه خواست تا با تأمین سرپناه‌های جایگزین و فراهم آوردن نیازهای اساسی همچون غذا، دارو و سایر ملزومات فوری، به یاری آوارگان بشتابند.