به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی پیرصالحی، با بیان اینکه حمل و توزیع اینترنتی دارو، به عنوان یکی از مباحث نوین در حوزه سلامت در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است، اظهار داشت: توزیع اینترنتی دارو در اکثر کشورهای اروپایی ممنوع است اما برخی کشورها به صورت آزمایشی به اجرای این طرح روی آورده‌اند تا در صورت امکان، آن را فراگیر کنند.

وی افزود: اغلب کشورهایی که در حال حاضر این روش توزیع دارو را اجرا می‌کنند، دارای سیستم‌های نظارتی قوی نیستند و از این طریق اقدام به ارائه خدمات می‌کنند اما معتقدیم با توجه به نیاز مردم به دسترسی آسان‌تر به دارو، این روش باید تحت نظارت دقیق سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در ایران اجرایی شود و الزام نظارت امری مهم است و تاکید داریم توزیع یا حمل دارو بدون نظارت سازمان غذا و دارو مشکلات جدی را برای نظام سلامت ایجاد خواهد کرد.

پیرصالحی یادآور شد: لزوم نظارت بر توزیع اینترنتی دارو از جنبه‌های مختلف مانند حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران، جلوگیری از شکل‌گیری ارتباطات ناسالم بین داروخانه‌ها و بیماران و نیز کنترل هزینه‌های نظام سلامت دارای اهمیت است و تجربه نشان داده که ورود بدون نظارت پلتفرم‌ها و سکوی‌های توزیع دارو می‌تواند منجر به افزایش مصرف غیرمنطقی دارو و هزینه‌های نظام سلامت شود و با هدف کاهش هزینه‌ها و مصرف منطقی دارو در تضاد است.

رئیس سازمان غذا و دارو بر اعمال ضوابط و قوانین دقیق در این حوزه تأکید کرد و گفت: خوشبختانه، ضوابط مورد نظر تدوین و نهایی شده است و امید داریم وزارت ارتباطات نیز به زودی مراحل پایانی را طی کرده و این طرح را به مرحله اجرا برساند.