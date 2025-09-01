توزیع اینترنتی دارو در انتظار امضای وزیر ارتباطات + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت، گفت: با پیگیری‌های انجام شده و دستور صریح رئیس‌جمهوری مبنی بر لزوم نظارت وزارت بهداشت بر عرضه اینترنتی دارو، پیش‌نویس آئین‌نامه و ضوابط مربوط به توزیع و حمل اینترنتی دارو، تدوین و از سوی وزارت بهداشت به وزارت ارتباطات ارسال شد.

وی افزود: این آئین‌نامه پس از برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونین وزارت ارتباطات، به توافق کلی رسیده و بر اساس روال قانونی، اجرای این طرح نیازمند امضای هر دو وزیر بهداشت و ارتباطات است.

پیرصالحی گفت: این آئین‌نامه از سوی وزیر بهداشت، تأیید و نهایی شده و در انتظار امضای وزیر ارتباطات است تا به طور رسمی ابلاغ شود.