  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

توزیع اینترنتی دارو در انتظار امضای وزیر ارتباطات + فیلم

توزیع اینترنتی دارو در انتظار امضای وزیر ارتباطات + فیلم

رئیس سازمان غذا و دارو، ابلاغ آیین نامه توزیع اینترنتی دارو را منوط به امضای وزیر ارتباطات دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرصالحی، در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت، گفت: با پیگیری‌های انجام شده و دستور صریح رئیس‌جمهوری مبنی بر لزوم نظارت وزارت بهداشت بر عرضه اینترنتی دارو، پیش‌نویس آئین‌نامه و ضوابط مربوط به توزیع و حمل اینترنتی دارو، تدوین و از سوی وزارت بهداشت به وزارت ارتباطات ارسال شد.

وی افزود: این آئین‌نامه پس از برگزاری چندین جلسه مشترک با معاونین وزارت ارتباطات، به توافق کلی رسیده و بر اساس روال قانونی، اجرای این طرح نیازمند امضای هر دو وزیر بهداشت و ارتباطات است.

پیرصالحی گفت: این آئین‌نامه از سوی وزیر بهداشت، تأیید و نهایی شده و در انتظار امضای وزیر ارتباطات است تا به طور رسمی ابلاغ شود.

کد خبر 6575801
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها