پیشنهاد پیرصالحی برای بهبود دسترسی بیماران به دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی افزود: هماهنگ‌سازی نرخ ارز و در نظر گرفتن سود تولیدکننده، توزیع‌کننده و داروخانه، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تأمین و تولید پایدار دارو را فراهم می‌کند.

وی توضیح داد: با هماهنگ‌سازی نرخ ارز و توجه به سود تولیدکننده، توزیع‌کننده و داروخانه، می‌توان از ناهماهنگی‌های قیمت جلوگیری کرد و اطمینان یافت داروهای ضروری همواره در دسترس بیماران باشند.

پیرصالحی ادامه داد: توجه به چندگانگی نرخ ارز و تلاش برای ایجاد سیاست‌های شفاف در قیمت‌گذاری، علاوه بر کاهش رانت و سوءاستفاده، به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای واردات و تولید داخلی نیز کمک می‌کند.

وی تأکید کرد: شفافیت در قیمت‌گذاری، انگیزه شرکت‌ها برای تولید و تأمین دارو را افزایش می‌دهد و کیفیت خدمات به بیماران ارتقا می‌یابد.