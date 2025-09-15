  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۴ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۱

پیشنهاد پیرصالحی برای بهبود دسترسی بیماران به دارو

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: شفاف‌سازی نرخ ارز و قیمت‌ها، دسترسی بیماران را به دارو بهبود می‌بخشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی افزود: هماهنگ‌سازی نرخ ارز و در نظر گرفتن سود تولیدکننده، توزیع‌کننده و داروخانه، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای تأمین و تولید پایدار دارو را فراهم می‌کند.

وی توضیح داد: با هماهنگ‌سازی نرخ ارز و توجه به سود تولیدکننده، توزیع‌کننده و داروخانه، می‌توان از ناهماهنگی‌های قیمت جلوگیری کرد و اطمینان یافت داروهای ضروری همواره در دسترس بیماران باشند.

پیرصالحی ادامه داد: توجه به چندگانگی نرخ ارز و تلاش برای ایجاد سیاست‌های شفاف در قیمت‌گذاری، علاوه بر کاهش رانت و سوءاستفاده، به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای واردات و تولید داخلی نیز کمک می‌کند.

وی تأکید کرد: شفافیت در قیمت‌گذاری، انگیزه شرکت‌ها برای تولید و تأمین دارو را افزایش می‌دهد و کیفیت خدمات به بیماران ارتقا می‌یابد.

حبیب احسنی پور

