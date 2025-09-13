به گزارش خبرنگار مهر، غرفه «کارستان بهارستان» در یازدهمین نمایشگاه نوشتافزار ایرانی با طراحی خلاقانه، حضور شخصیتهای محبوب انیمیشنی و محصولات متنوع فرهنگی، به یکی از متفاوتترین نقاط این رویداد در مصلای امام خمینی (ره) تبدیل شده است.
صابر نوریمحب مدیر مرکز صنایع فرهنگی خانواده امید درباره هدف از حضور در این نمایشگاه گفت: امسال برای اولینبار غرفه کارستان بهارستان را راهاندازی کردیم. دو غرفه ۱۰۲ و ۱۰۳ در ورودی ۱۷ نمایشگاه عرضه کننده محصولات مختلف خانواده فرهنگی امید است و بیش از ۱۶ برند همکار در این غرفه محصولات خود را عرضه میکنند. این همکاریها شکلهای مختلفی دارد. حاصل این همکاریها ارائه بیش از ۱۵۰ محصول متنوع به بازدیدکنندگان است. بخشی از غرفه به نوشتافزار اختصاص دارد و تمرکز ویژهای روی سه کاراکتر پرطرفدار صورت گرفته است.
وی ادامه داد: کاراکتر سینمایی یوز که مهرماه اکران میشود، سریال محبوب با بابام که دو سال است از شبکه پویا پخش میشود و کاراکتر ببعی قهرمان، محور اصلی طراحیهای ما هستند. دفاتر با طرحهای اختصاصی این شخصیتها، خطکش، پیکسل، استیکر، لباس، و حتی بازیهای کارتی آنها در غرفه عرضه شده تا کودکان و نوجوانان با دنیای این شخصیتها ارتباط نزدیکتری بگیرند.
مدیر مرکز صنایع فرهنگی خانواده امید گفت: غرفه کارستان بهارستان تنها به فروش محصولات محدود نمیشود؛ بلکه فضایی تعاملی برای تجربهای متفاوت فراهم کرده است. بازدیدکنندگان میتوانند با شخصیتهای محبوب عکس یادگاری بگیرند. این فضا باعث شده تا غرفه به محلی شاد و پرجنبوجوش برای خانوادهها تبدیل شود.
وی درباره اهداف بلندمدت این حضور گفت: هدف ما فقط فروش نیست؛ بلکه میخواهیم بستری برای دیده شدن محصولات تیمها و ورود آنها به بازار فراهم کنیم. غرفه کارستان بهارستان یک ویترین برای معرفی ظرفیتهای صنایع فرهنگی است و فرصتی ایجاد میکند تا خانوادهها با محصولات اصیل ایرانی آشنا شوند و از آنها حمایت کنند.»تنوع محصولات در این غرفه چشمگیر است؛ از دفترهای ۶۰و ۸۰ و ۱۰۰ برگ گرفته تا دفتر طراحی و نقاشی، خطکش، پیکسل، استیکر، لباس، بازیهای آموزشی و سرگرمی و حتی اقلام کوچکتر که میتوانند برای کودکان جذاب باشند. همین تنوع باعث شده غرفه برای هر گروه سنی جذابیتی داشته باشد.
یازدهمین نمایشگاه ایراننوشت از ۱۸ تا ۲۸ شهریورماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار میشود و غرفه کارستان بهارستان همه روزه از ساعت بازگشایی نمایشگاه میزبان خانوادهها، کودکان و علاقهمندان به محصولات فرهنگی ایرانی است.
نظر شما