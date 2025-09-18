به گزارش خبرنگار مهر، محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بازدید خود از یازدهمین دوره نمایشگاه ایراننوشت گفت: تقریباً هر سال از زمان آغاز نمایشگاه بازدید داشتهام و علتش این است که اعتقاد دارم در فروش و بازاریابی محصولات فرهنگی روشهای مختلف وجود دارد. هیچ روشی به اندازه نمایشگاه و ارائه مستقیم و توزیع مستقیم مؤثر نیست. برای کالاهای ارزانقیمت، تبلیغات عمومی گاهی کافی است، اما محصول فرهنگی، اگرچه از نظر قیمت با محصولات گرانقیمت رقابت نمیکند، اما مخاطب وسواس بیشتری در انتخاب آن دارد و به همین دلیل بهترین روش ارائه، حضور مستقیم در معرض دید و ارائه توضیحات به مخاطب است.
او با اشاره به کیفیت غرفهها و محصولات امسال افزود: اکثر مجموعهها و غرفهها محصول جدید داشتند و توسعه پیدا کردهاند. برخی غرفهها کاراکترهای جدید معرفی کردند و بعضی مجموعهها محصولات نوآورانه ارائه کردند. حتی از نظر مکانی، نمایشگاه امسال منسجمتر برگزار شده است.
چکشیان درباره اهمیت کاراکترهای ایرانی اسلامی گفت: یک نکته بسیار مهم این است که کاراکترها و شخصیتهای ایرانی اسلامی، نه تنها ضد فرهنگی نیستند، بلکه مروج سبک زندگی اسلامی و ایرانی نیز هستند. کاراکترهایی با مضامین ملی و ادبیات کهن ایران میتوانند دایره مخاطب محصولات را افزایش دهند و نفوذ آنها در جامعه بیشتر شود. حتماً برخی خانوادهها اولویتشان کاراکترهای انقلابی و مذهبی است، اما اتفاقی که در چند سال اخیر افتاده، پررنگ شدن کاراکترهای ملی و ادبی است و این موضوع میتواند سهم بازار این محصولات را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای تابعه، ظرفیت قابل توجهی برای تقویت صنایع فرهنگی دارند، توضیح داد: ما میتوانیم از بستههای آماده و نمایشگاههای جمع و جور استفاده کنیم تا امکان عرضه سریع و متنوع محصولات فراهم شود. این نمایشگاهها میتوانند دروازهای برای معرفی، توزیع و ارتباط مستقیم با مخاطب باشند. برخی محصولها در کارخانهها یا شرکتها جمعآوری و به صورت بسته آماده ارائه میشوند و با هزینه کم، امکان نمایش و معرفی آنها برای مخاطبان فراهم میشود.
چکشیان در ادامه گفت: همیشه سعی کردهام نمایشگاههایی که مخاطبشان کودک و نوجوان است را بازدید کنم، زیرا کمتر نمایشگاهی را میتوان یافت که مخاطب آن نسل آینده کشور باشد. حضور من در نمایشگاه، اصلش برای خدا قوت به تولیدکنندگان و کسانی است که زحمت میکشند. این کار واقعاً ارزشمند است و نقش ویژهای در فرهنگسازی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی دارد.
او در پایان تأکید کرد: نمایشگاه ایراننوشت، فرصتی است برای معرفی محصولات نوشتافزار ایرانی اسلامی و ارتباط مستقیم تولیدکننده با مخاطب. این ارتباط باعث میشود تولیدکنندگان متوجه شوند مخاطب چه کاراکترهایی و چه طرحهایی را بیشتر میپسندد و همین امر در پیشرفت تولیدات آنها تأثیر ویژهای دارد.
نظر شما