به گزارش خبرنگار مهر، مهران برزگر مربی تیم فوتبال ملوان پس از دیدار با چادرملو در هفته سوم لیگ برتر در نشست خبری اظهار داشت: سه بازیکن ملی‌پوش در تیم امید داشتیم و تقریباً با ترکیبی که دچار تغییرات شده بود وارد بازی شدیم. در این دیدار دنبال این بودیم که سبک بازی خودمان را دیکته کنیم، اما تیم حریف شرایط را خیلی سخت کرده بود.

وی ادامه داد:حتی بازی‌سازی هم دشوار بود. با وجود اینکه ۱۰ نفره شدیم اما بازیکنان انرژی بسیار خوبی گذاشتند. روی ضربات ایستگاهی، کاشته‌ها و موقعیت‌هایی که در هفته گذشته تمرین کرده بودیم، شرایط گلزنی داشتیم و می‌توانستیم بازی را ببریم اما متأسفانه دو امتیاز اینجا جا گذاشتیم.

برزگر افزود: بازیکن ما نباید اخراج می‌شد. ما نزدیک به ۵۰ دقیقه با یک بازیکن کمتر بازی کردیم، اما در این مدت کاملاً برتر از تیم حریف بودیم و توانستیم تاکتیک‌های خودمان را به آنها دیکته کنیم. با احترام به تیم خوب چادرملو و سعید اخباری عزیز که مربی بسیار خوبی است، مطمئن باشید اگر شرایط برابر بود شاید بازی یکی، دو گل هم داشت که آن هم به نفع ما می‌شد.

مربی ملوان درباره دلیل اعتراض مازیار زارع پس از بازی گفت: کارشناسان هم این موضوع را تأیید می‌کنند. مربی‌ای که کنار زمین قرار دارد، مثل داور همه چیز را می‌بیند و تشخیص می‌دهد. مازیار هم بازیکن ملی و بزرگی بوده و خیلی چیزها را کنار زمین متوجه می‌شود. اصلاً صحنه اخراج، اخراج نداشت. یک درگیری عادی هوایی بود در جریان یک چلنج. بعد از اخطار اولی که محمد پاپی گرفت بازیکنان حریف مدام خودشان را زمین می‌زدند تا داور را برای دادن کارت تحت فشار بگذارند. در نهایت هم به هدف خودشان رسیدند. ما اصلاً از نتیجه راضی نیستیم و دو امتیاز را اینجا از دست دادیم. اعتراض زارع هم به نظر من به خاطر همین تشخیص‌های داور در صحنه‌های خطا بود که به زعم ما شاید اشتباه بوده باشد.

برزگر در پایان درباره حضور عیسی آل‌کثیر در ترکیب ملوان اظهار داشت: این دومین بازی عیسی برای ما بود. او رفته‌رفته بازیکنی خواهد شد که می‌تواند به ما کمک کند. در کنار سایر مهاجمان تیم، عیسی بازیکن بزرگی است و مطمئناً حضورش برای ما مؤثر خواهد بود. او رفته‌رفته به شرایط ایده‌آل هم خواهد رسید.