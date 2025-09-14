به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتبال کشور طی دو روز جمعه و شنبه، ۲۱ و ۲۲ شهریور، پیگیری شد. در مهم‌ترین بازی، پرسپولیس در تهران باز هم در کسب پیروزی ناکام ماند و برای دومین بار در فصل جاری، در شهر قدس مقابل میهمان خود با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد.

استقلال تهران نیز که میهمان استقلال خوزستان بود، با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا شاگردان ساپینتو با ناکامی وارد لیگ قهرمانان آسیا ۲ شوند.

تراکتور - آلومینیوم؛ شاگردان اسکوچیچ به جدول بازگشتند

تیم فوتبال تراکتور که در دو هفته ابتدایی موفق به کسب پیروزی نشده بود، این هفته میزبان آلومینیوم بحران زده بود و شاگردان دراگان اسکوچیچ موفق شدند میهمان خود را با ۴ گل بدرقه کنند. دوماگوی دروژدک، ستاره سرخ‌های تبریزی، در این بازی با به ثمر رساندن سه گل، اولین هت‌تریک فصل بیست و پنجم را به نام خود ثبت کرد. رجی لوشکیا نیز گل دیگر تراکتور را به ثمر رساند و تنها گل آلومینیوم توسط بهروز نوروزی‌فرد وارد دروازه مارکو یوهانسون شد.

استقلال خوزستان - استقلال تهران؛ شاگردان ساپینتو طعم شکست را چشیدند

تیم استقلال خوزستان با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه مقابل استقلال تهران قرار گرفت که با جذب بازیکنان نامدار خارجی یکی از مدعیان قهرمانی فصل جاری محسوب می‌شود. شاگردان امیر خلیفه‌اصل در نیمه اول و با ارائه بازی بهتر نسبت به حریف، توسط محمد شریفی به گل رسیدند. پس از دریافت گل، شاگردان ساپینتو تلاش زیادی برای جبران کردند، اما توپ‌هایشان وارد دروازه نشد. در این بازی استقلالی‌ها نسبت به قضاوت حسن اکرمی اعتراض داشتند و دو بازیکن، حمید بوحمدان و رامین رضائیان، با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شدند.

گل گهر - سپاهان؛ محرم و شاگردانش توان پیروزی ندارند

تیم گل گهر در این بازی بر جریان بازی مسلط بود و شاگردان مهدی تارتار با خلق موقعیت‌های فراوان روی دروازه سپاهان می‌توانستند پیروز از زمین خارج شوند، اما بی‌دقتی مانع از گلزنی شد. گل گهر در نیمه اول، علیرضا علیزاده را به دلیل دریافت کارت قرمز از دست داد و در نیمه دوم، سپاهان با گل انزو کریولی از روی نقطه پنالتی بازی را به تساوی کشاند. امیر نورافکن نیز در نیمه دوم از زمین بازی اخراج شد تا سپاهان رکورد منفی یک بازیکن اخراجی در هر هفته فصل بیست و پنجم را به ثبت برساند.

چادرملو - ملوان؛ جنجال VAR در تهران

تیم چادرملو در تهران از ملوان میزبانی کرد و در اواخر نیمه اول حاشیه‌های زیادی ایجاد شد. پس از اخراج محمد پاپی و استفاده داور از سیستم کمک داور ویدئویی (VAR)، مازیار زارع و کادر فنی نسبت به قضاوت داور و اتاق VAR اعتراض کردند که با همراهی هواداران در ورزشگاه تختی تهران، درگیری رخ داد و با دخالت مأموران انتظامی پایان یافت. در نیمه دوم نیز با وجود ۱۰ نفره بودن ملوان، چادرملو موفق به گلزنی نشد و هر دو تیم با امتیاز ۵ در جدول باقی ماندند.

شمس آذر - پیکان؛ هت‌تریک یک امتیاز در قزوین

تیم شمس آذر میزبان پیکان بود. شاگردان وحید رضایی نیمه اول را با یک گل واگذار کردند، اما در نیمه دوم توانستند گل تساوی را به ثمر برسانند و نتیجه تا پایان بازی باقی ماند. شمس آذر برای سومین هفته متوالی یک امتیاز کسب کرد و پیکان نیز شکست‌ناپذیر باقی ماند.

ذوب‌آهن - مس رفسنجان؛ شاگردان حدادی‌فر روی نوار خوشبختی

تیم ذوب‌آهن که هفته گذشته استقلال را متوقف کرده بود، در بازی خانگی با ارائه نمایش قاطع، موفق شد با دو گل مس رفسنجان را شکست دهد و به اولین پیروزی فصل برسد. تیم مس نیز تحت هدایت رسول خطیبی همچنان در کسب پیروزی ناکام بود و دومین شکست فصل را متحمل شد.

پرسپولیس - فولاد؛ ناکامی سرخ‌ها در تهران

تیم پرسپولیس برای دومین بار در فصل جاری و در تهران از حریف خود میزبانی کرد، اما باز هم در کسب پیروزی ناکام ماند. شاگردان وحید هاشمیان در نیمه اول برتر بودند و علی علیپور در دقایق پایانی تک گل تیمش را به ثمر رساند. همچنین سید پیام نیازمند با واکنشی عالی مانع از باز شدن دروازه شد. در نیمه دوم، فولاد خوزستان خیلی زود گل تساوی را به ثمر رساند و تلاش پرسپولیسی‌ها برای گل برتری بی‌فایده بود تا دو تیم امتیازها را تقسیم کنند.

در این هفته پنج بازیکن اخراج شدند و یکی از خشن‌ترین هفته‌های تاریخ لیگ برتر رقم خورد. همچنین به جز دیدار چادرملو و ملوان، سایر دیدارها با گل همراه بود.

نتایج بازی‌های هفته سوم لیگ برتر:

* تراکتور ۴ - آلومینیوم یک

* خیبر یک - فجر سپاسی یک

* استقلال خوزستان یک - استقلال صفر

* گل گهر یک - سپاهان یک

* چادرملو صفر - ملوان صفر

* شمس آذر یک - پیکان یک

* ذوب‌آهن ۲ - مس رفسنجان صفر

* پرسپولیس یک - فولاد یک

جدول لیگ برتر فوتبال در پایان هفته سوم

