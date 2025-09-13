ملوان و چادرملو به تساوی رضایت دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال چادرملو و ملوان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر امروز شنبه ۲۲ شهریور و از ساعت ۱۷:۳۰ با قضاوت وحید زمانی و در ورزشگاه تختی تهران رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

دیدار تیم‌های چادرملو و ملوان در نیمه نخست با نمایش متعادلی از سوی هر دو تیم دنبال شد. بازیکنان ملوان که از حمایت هواداران خود در ورزشگاه تختی تهران بهره می‌بردند، در چند صحنه موفق شدند روی دروازه حریف خطرساز شوند اما ضربات آنها دقت لازم را نداشت و ثمری به همراه نداشت. در مقابل، چادرملو نیز سعی کرد با استفاده از ضدحملات به دروازه ملوان نزدیک شود، اما مدافعان انزلی‌چی‌ها اجازه موقعیت‌سازی جدی به حریف ندادند.

در جریان این نیمه، داور مسابقه دو بار کارت زرد نشان داد. ابتدا در دقیقه ۳ رضا میرزایی از چادرملو به دلیل خطای خشن با کارت زرد جریمه شد و سپس در دقیقه ۲۳ محمد پاپی از تیم ملوان نیز با دریافت کارت زرد، دومین بازیکن اخطاری این دیدار در نیمه اول بود. این پایان کار نبود و پاپی در اواخر نیمه اول کارت زرد دوم را دریافت کرد و از زمین بازی اخراج شد که با اعتراض نیمکت ملوان و بازیکنان و هواداران این تیم همراه شد.

در مجموع نیمه نخست با وجود ایجاد موقعیت‌های نصفه‌ونیمه، گلی در پی نداشت تا دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند و همه چیز به نیمه دوم موکول شود.

نیمه دوم

در نیمه دوم، جریان بازی با حملات پراکنده هر دو تیم دنبال شد و هم چادرملو و هم ملوان توانستند چند موقعیت روی دروازه‌ها ایجاد کنند، اما بی‌دقتی مهاجمان و واکنش خوب دروازه‌بان‌ها مانع از باز شدن دروازه‌ها شد.

با وجود اینکه تیم چادرملو پس از اخراج بازیکن ملوان از برتری عددی در زمین برخوردار بود، نتوانست از این شرایط بهره‌برداری کند و موقعیت‌های به دست آمده را به گل تبدیل کند. در مقابل، بازیکنان ملوان با وجود یک یار کمتر، بیشتر به دنبال استفاده از ضدحملات بودند اما تلاش آنها نیز ثمری در پی نداشت.

در دقایق پایانی، هر دو تیم فشار بیشتری برای رسیدن به گل برتری وارد کردند ولی بازی پرتنش و درگیرانه نیمه دوم بدون تغییر در نتیجه خاتمه یافت تا این دیدار در نهایت با همان تساوی نیمه اول به پایان برسد.

با کسب این نتیجه تساوی هر دو تیم در جدول ۵ امتیازی شدند.