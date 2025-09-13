وحید و یحیی به پرسپولیس رسیدند؛ مصاف حساس چادرملو و ملوان در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز شنبه ۲۲ شهریور و در مهم‌ترین دیدارهای تیم‌های پرسپولیس و فولاد رو در روی هم قرار می‌گیرند. با توجه به تساوی روز گذشته خیبر مقابل فجرسپاسی و از دست دادن دو امتیاز مهم خانگی، سه تیم پرسپولیس، چادرملو، ملوان و پیکان این شانس را دارند تا در پایان هفته سوم صدرنشین شوند.

چادرملو - ملوان

تیم فوتبال چادرملو در دومین بازی خانگی خود در تهران میزبان ملوانی خواهد بود که هر دو تیم از دو هفته ابتدایی لیگ موفق به کسب یک پیروزی و یک تساوی شده‌اند و چهار امتیازی هستند.

چادرملو و ملوان فصل گذشته در فصل گذشته سه بار (دو بازی در لیگ برتر و یک بازی در جام حذفی) به مصاف هم‌رفتند که یک پیروزی سهم هر دو تیم و یک بازی هم با نتیجه تساوی خاتمه یافت.

این بازی از ساعت ۱۸ و با قضاوت وحید زمانی در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود.

شمس آذر - پیکان

تیم فوتبال شمس آذر که فصل جدید را با سه امتیاز منفی آغاز کرده در دو دیدار ابتدایی خود موفق به کسب دو تساوی و دو امتیاز شده است و هنوز شاگردان وحید رضایی نتوانسته‌اند طعم پیروزی در فصل جدید را بچشند و به دنبال کسب نخستین پیروزی خود هستند.

پیکان فصل جدید را با هدایت سعید دقیقی خوب آغاز کرده و از دو بازی ابتدایی خود چهار امتیاز به دست آورده است و امروز کار سختی را در قزوین خواهد داشت. دقیقی که سابقه هدایت شمس آذر را دارد بار دیگر رو در روی شاگردان سابق خود قرار خواهد گرفت.

این دو تیم دو بار رو در روی هم قرار گرفته‌اند که سهم شمس آذر یک پیروزی بوده و یک بازی هم با نتیجه تساوی خاتمه یافته است و هنوز پیکان موفق به شکست شمس آذر نشده است.

این بازی از ساعت ۱۸ و با قضاوت سعادت وفاپیشه در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می‌شود.

ذوب‌آهن - مس رفسنجان

تیم فوتبال ذوب‌آهن که در هفته دوم در آستانه کسب پیروزی مقابل استقلال تهران قرار داشت امروز به دنبال کسب اولین پیروزی خود در فصل جدید همراه با قاسم حدادی فر است.

هر دو تیم از دو هفته ابتدایی لیگ برتر تنها یک امتیاز کسب کرده‌اند و هنوز موفق به پیروزی نشده‌اند و شرایط مشابهی را در جدول رده بندی دارند.

در ۱۰ دیدار رو در روی گذشته دو تیم سهم مس رفسنجان چهار پیروزی و سه پیروزی هم از آن ذوب‌آهن بوده است و سه بازی هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

این بازی از ساعت ۱۸ و با قضاوت مرتضی منصوریان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

پرسپولیس - فولاد

تیم فوتبال پرسپولیس در مهم‌ترین دیدارهای هفته سوم میزبان فولاد خوزستانی خواهد بود که به تازگی وحید امیری کاپیتان و بازیکن سال‌های اخیر پرسپولیس را به خدمت گرفته است و این بازیکن در اولین دیدار خود با پیراهن فولاد رو در روی پرسپولیس و هواداران این تیم قرار می‌گیرد.

فولاد خوزستان شرایط خوبی در لیگ برتر ندارد و هر دو دیدار ابتدایی خود را با شکست پشت سر گذاشته است در طرف مقابل پرسپولیس که در هفته اول مقابل فجرسپاسی متوقف شده بود در دیدار هفته دوم موفق به شکست سپاهان در اصفهان شد و حالا وحید هاشمیان و شاگردانش به دنبال کسب دومین پیروزی متوالی خود در فصل جاری هستند.

محمد خدابنده‌لو، محمد عمری و سرژ اوریه بازیکنان مصدوم پرسپولیس هستند که در این بازی نمی‌توانند شاگردان هاشمیان را همراهی کنند.

در تیم فولاد هم اتکیر یوسوپوف و علی نعمتی دو بازیکن ملی پوش این تیم به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم خود مقابل پرسپولیس نیستند.

برنامه بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال

* تراکتور ۴ - آلومینیوم یک

* خیبر یک - فجرسپاسی یک

* استقلال خوزستان یک - استقلال صفر

* گل گهر یک - سپاهان یک

شنبه ۲۲ شهریور

* چادرملو - ملوان؛ ساعت: ۱۸

* شمس آذر - پیکان؛ ساعت: ۱۸

* ذوب‌آهن - مس رفسنجان؛ ساعت: ۱۸

* پرسپولیس - فولاد؛ ساعت: ۱۹